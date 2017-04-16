Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıRize% 77,13% 22,87136.56040.498245.097926818% 88181.030177.058% 86Merkez% 78,19% 21,8161.58417.176104.434316287% 9179.90078.760% 86Ardeşen% 71,43% 28,5711.0194.40829.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Rize
|% 77,13
|% 22,87
|136.560
|40.498
|245.097
|926
|818
|% 88
|181.030
|177.058
|% 86
|Merkez
|% 78,19
|% 21,81
|61.584
|17.176
|104.434
|316
|287
|% 91
|79.900
|78.760
|% 86
|Ardeşen
|% 71,43
|% 28,57
|11.019
|4.408
|29.895
|111
|72
|% 65
|15.654
|15.427
|% 82
|Çamlıhemşin
|% 75,78
|% 24,22
|3.098
|990
|4.990
|38
|38
|% 100
|4.895
|4.088
|% 98
|Çayeli
|% 83,94
|% 16,06
|19.313
|3.695
|31.809
|131
|117
|% 89
|23.974
|23.008
|% 87
|Derepazarı
|% 83,05
|% 16,95
|4.046
|826
|5.749
|24
|24
|% 100
|4.933
|4.872
|% 86
|Fındıklı
|% 49,73
|% 50,27
|3.057
|3.090
|12.264
|48
|31
|% 65
|6.256
|6.147
|% 85
|Güneysu
|% 89,91
|% 10,09
|8.415
|944
|10.437
|39
|39
|% 100
|9.372
|9.359
|% 90
|Hemşin
|% 65,13
|% 34,87
|930
|498
|1.847
|13
|13
|% 100
|1.458
|1.428
|% 79
|İkizdere
|% 88,15
|% 11,85
|2.982
|401
|4.512
|38
|35
|% 92
|3.413
|3.383
|% 77
|İyidere
|% 85,98
|% 14,02
|4.742
|773
|6.587
|24
|24
|% 100
|5.583
|5.515
|% 85
|Kalkandere
|% 84,14
|% 15,86
|5.475
|1.032
|8.681
|43
|40
|% 93
|6.654
|6.507
|% 84
|Pazar
|% 64,1
|% 35,9
|11.899
|6.665
|23.892
|101
|98
|% 97
|18.938
|18.564
|% 83