Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıRize% 77,13% 22,87136.56040.498245.097926818% 88181.030177.058% 86Merkez% 78,19% 21,8161.58417.176104.434316287% 9179.90078.760% 86Ardeşen% 71,43% 28,5711.0194.40829.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Rize% 77,13% 22,87136.56040.498245.097926818% 88181.030177.058% 86
Merkez% 78,19% 21,8161.58417.176104.434316287% 9179.90078.760% 86
Ardeşen% 71,43% 28,5711.0194.40829.89511172% 6515.65415.427% 82
Çamlıhemşin% 75,78% 24,223.0989904.9903838% 1004.8954.088% 98
Çayeli% 83,94% 16,0619.3133.69531.809131117% 8923.97423.008% 87
Derepazarı% 83,05% 16,954.0468265.7492424% 1004.9334.872% 86
Fındıklı% 49,73% 50,273.0573.09012.2644831% 656.2566.147% 85
Güneysu% 89,91% 10,098.41594410.4373939% 1009.3729.359% 90
Hemşin% 65,13% 34,879304981.8471313% 1001.4581.428% 79
İkizdere% 88,15% 11,852.9824014.5123835% 923.4133.383% 77
İyidere% 85,98% 14,024.7427736.5872424% 1005.5835.515% 85
Kalkandere% 84,14% 15,865.4751.0328.6814340% 936.6546.507% 84
Pazar% 64,1% 35,911.8996.66523.89210198% 9718.93818.564% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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