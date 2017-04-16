Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 57,81% 42,19169.652123.811350.9881.0011.001% 100298.801293.463% 85Merkez% 60,36% 39,6484.95155.797169.263449449% 100143.284140.748% 85Bahçe% 71,28% 28,729.0453.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Osmaniye
|% 57,81
|% 42,19
|169.652
|123.811
|350.988
|1.001
|1.001
|% 100
|298.801
|293.463
|% 85
|Merkez
|% 60,36
|% 39,64
|84.951
|55.797
|169.263
|449
|449
|% 100
|143.284
|140.748
|% 85
|Bahçe
|% 71,28
|% 28,72
|9.045
|3.645
|14.715
|51
|51
|% 100
|13.000
|12.690
|% 88
|Düziçi
|% 56,47
|% 43,53
|24.854
|19.159
|54.000
|170
|170
|% 100
|44.954
|44.013
|% 83
|Hasanbeyli
|% 60,67
|% 39,33
|1.572
|1.019
|3.051
|12
|12
|% 100
|2.656
|2.591
|% 87
|Kadirli
|% 53,89
|% 46,11
|39.897
|34.144
|87.226
|247
|247
|% 100
|75.189
|74.041
|% 86
|Sumbas
|% 48,71
|% 51,29
|4.359
|4.590
|10.707
|36
|36
|% 100
|9.122
|8.949
|% 85
|Toprakkale
|% 47,68
|% 52,32
|4.974
|5.457
|12.026
|36
|36
|% 100
|10.596
|10.431
|% 88