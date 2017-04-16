Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 57,81% 42,19169.652123.811350.9881.0011.001% 100298.801293.463% 85Merkez% 60,36% 39,6484.95155.797169.263449449% 100143.284140.748% 85Bahçe% 71,28% 28,729.0453.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Osmaniye% 57,81% 42,19169.652123.811350.9881.0011.001% 100298.801293.463% 85
Merkez% 60,36% 39,6484.95155.797169.263449449% 100143.284140.748% 85
Bahçe% 71,28% 28,729.0453.64514.7155151% 10013.00012.690% 88
Düziçi% 56,47% 43,5324.85419.15954.000170170% 10044.95444.013% 83
Hasanbeyli% 60,67% 39,331.5721.0193.0511212% 1002.6562.591% 87
Kadirli% 53,89% 46,1139.89734.14487.226247247% 10075.18974.041% 86
Sumbas% 48,71% 51,294.3594.59010.7073636% 1009.1228.949% 85
Toprakkale% 47,68% 52,324.9745.45712.0263636% 10010.59610.431% 88

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