Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 57,8% 42,2168.800123.240350.9881.001996% 100297.251292.040% 85Merkez% 60,32% 39,6884.79255.775169.263449449% 100143.049140.567% 85Bahçe% 71,28% 28,729.0453.64514.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Osmaniye% 57,8% 42,2168.800123.240350.9881.001996% 100297.251292.040% 85
Merkez% 60,32% 39,6884.79255.775169.263449449% 100143.049140.567% 85
Bahçe% 71,28% 28,729.0453.64514.7155151% 10013.00012.690% 88
Düziçi% 56,44% 43,5624.84119.17554.000170170% 10044.90344.016% 83
Hasanbeyli% 60,67% 39,331.5721.0193.0511212% 1002.6552.591% 87
Kadirli% 53,87% 46,1339.21733.57987.226247242% 9873.92572.796% 86
Sumbas% 48,71% 51,294.3594.59010.7073636% 1009.1228.949% 85
Toprakkale% 47,68% 52,324.9745.45712.0263636% 10010.59710.431% 88

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