Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 57,8% 42,2168.800123.240350.9881.001996% 100297.251292.040% 85Merkez% 60,32% 39,6884.79255.775169.263449449% 100143.049140.567% 85Bahçe% 71,28% 28,729.0453.64514.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Osmaniye
|% 57,8
|% 42,2
|168.800
|123.240
|350.988
|1.001
|996
|% 100
|297.251
|292.040
|% 85
|Merkez
|% 60,32
|% 39,68
|84.792
|55.775
|169.263
|449
|449
|% 100
|143.049
|140.567
|% 85
|Bahçe
|% 71,28
|% 28,72
|9.045
|3.645
|14.715
|51
|51
|% 100
|13.000
|12.690
|% 88
|Düziçi
|% 56,44
|% 43,56
|24.841
|19.175
|54.000
|170
|170
|% 100
|44.903
|44.016
|% 83
|Hasanbeyli
|% 60,67
|% 39,33
|1.572
|1.019
|3.051
|12
|12
|% 100
|2.655
|2.591
|% 87
|Kadirli
|% 53,87
|% 46,13
|39.217
|33.579
|87.226
|247
|242
|% 98
|73.925
|72.796
|% 86
|Sumbas
|% 48,71
|% 51,29
|4.359
|4.590
|10.707
|36
|36
|% 100
|9.122
|8.949
|% 85
|Toprakkale
|% 47,68
|% 52,32
|4.974
|5.457
|12.026
|36
|36
|% 100
|10.597
|10.431
|% 88