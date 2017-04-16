Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 58,04% 41,96163.594118.259350.9881.001959% 96286.894281.853% 85Merkez% 60,35% 39,6583.46154.833169.263449440% 98140.757138.294% 85Bahçe% 71,28% 28,729.0453.64514.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Osmaniye% 58,04% 41,96163.594118.259350.9881.001959% 96286.894281.853% 85
Merkez% 60,35% 39,6583.46154.833169.263449440% 98140.757138.294% 85
Bahçe% 71,28% 28,729.0453.64514.7155151% 10013.00012.690% 88
Düziçi% 56,22% 43,7823.58918.36954.000170160% 9442.77341.958% 83
Hasanbeyli% 60,67% 39,331.5721.0193.0511212% 1002.6552.591% 87
Kadirli% 54,24% 45,7636.70830.96487.226247226% 9168.73667.672% 86
Sumbas% 48,71% 51,294.3594.59010.7073636% 1009.1228.949% 85
Toprakkale% 50,11% 49,894.8604.83912.0263634% 949.8519.699% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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