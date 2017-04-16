Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 58,06% 41,94160.811116.177350.9881.001942% 94281.889276.988% 85Merkez% 60,43% 39,5782.19653.830169.263449433% 96138.403136.026% 84Bahçe% 71,28% 28,729.0453.64514.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Osmaniye% 58,06% 41,94160.811116.177350.9881.001942% 94281.889276.988% 85
Merkez% 60,43% 39,5782.19653.830169.263449433% 96138.403136.026% 84
Bahçe% 71,28% 28,729.0453.64514.7155151% 10013.00012.690% 88
Düziçi% 56,22% 43,7823.09117.98554.000170157% 9241.86241.076% 83
Hasanbeyli% 60,67% 39,331.5721.0193.0511212% 1002.6552.591% 87
Kadirli% 54,11% 45,8935.68830.26987.226247219% 8966.99665.957% 86
Sumbas% 48,71% 51,294.3594.59010.7073636% 1009.1228.949% 85
Toprakkale% 50,11% 49,894.8604.83912.0263634% 949.8519.699% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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