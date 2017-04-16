Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 58,06% 41,94160.811116.177350.9881.001942% 94281.889276.988% 85Merkez% 60,43% 39,5782.19653.830169.263449433% 96138.403136.026% 84Bahçe% 71,28% 28,729.0453.64514.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Osmaniye
|% 58,06
|% 41,94
|160.811
|116.177
|350.988
|1.001
|942
|% 94
|281.889
|276.988
|% 85
|Merkez
|% 60,43
|% 39,57
|82.196
|53.830
|169.263
|449
|433
|% 96
|138.403
|136.026
|% 84
|Bahçe
|% 71,28
|% 28,72
|9.045
|3.645
|14.715
|51
|51
|% 100
|13.000
|12.690
|% 88
|Düziçi
|% 56,22
|% 43,78
|23.091
|17.985
|54.000
|170
|157
|% 92
|41.862
|41.076
|% 83
|Hasanbeyli
|% 60,67
|% 39,33
|1.572
|1.019
|3.051
|12
|12
|% 100
|2.655
|2.591
|% 87
|Kadirli
|% 54,11
|% 45,89
|35.688
|30.269
|87.226
|247
|219
|% 89
|66.996
|65.957
|% 86
|Sumbas
|% 48,71
|% 51,29
|4.359
|4.590
|10.707
|36
|36
|% 100
|9.122
|8.949
|% 85
|Toprakkale
|% 50,11
|% 49,89
|4.860
|4.839
|12.026
|36
|34
|% 94
|9.851
|9.699
|% 87