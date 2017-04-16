Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 57,86% 42,14154.759112.732350.9881.001910% 91272.107267.491% 85Merkez% 59,97% 40,0377.81851.954169.263449413% 92131.976129.772% 85Bahçe% 71,28% 28,729.0463.64414.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Osmaniye% 57,86% 42,14154.759112.732350.9881.001910% 91272.107267.491% 85
Merkez% 59,97% 40,0377.81851.954169.263449413% 92131.976129.772% 85
Bahçe% 71,28% 28,729.0463.64414.7155151% 10013.00112.690% 88
Düziçi% 55,94% 44,0622.61317.81154.000170153% 9041.14640.424% 83
Hasanbeyli% 60,67% 39,331.5721.0193.0511212% 1002.6552.591% 87
Kadirli% 53,93% 46,0734.59229.55087.226247213% 8665.14664.142% 86
Sumbas% 48,71% 51,294.3594.59010.7073636% 1009.1228.949% 85
Toprakkale% 53,33% 46,674.7594.16412.0263632% 899.0618.923% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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