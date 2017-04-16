Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 57,86% 42,14154.759112.732350.9881.001910% 91272.107267.491% 85Merkez% 59,97% 40,0377.81851.954169.263449413% 92131.976129.772% 85Bahçe% 71,28% 28,729.0463.64414.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Osmaniye
|% 57,86
|% 42,14
|154.759
|112.732
|350.988
|1.001
|910
|% 91
|272.107
|267.491
|% 85
|Merkez
|% 59,97
|% 40,03
|77.818
|51.954
|169.263
|449
|413
|% 92
|131.976
|129.772
|% 85
|Bahçe
|% 71,28
|% 28,72
|9.046
|3.644
|14.715
|51
|51
|% 100
|13.001
|12.690
|% 88
|Düziçi
|% 55,94
|% 44,06
|22.613
|17.811
|54.000
|170
|153
|% 90
|41.146
|40.424
|% 83
|Hasanbeyli
|% 60,67
|% 39,33
|1.572
|1.019
|3.051
|12
|12
|% 100
|2.655
|2.591
|% 87
|Kadirli
|% 53,93
|% 46,07
|34.592
|29.550
|87.226
|247
|213
|% 86
|65.146
|64.142
|% 86
|Sumbas
|% 48,71
|% 51,29
|4.359
|4.590
|10.707
|36
|36
|% 100
|9.122
|8.949
|% 85
|Toprakkale
|% 53,33
|% 46,67
|4.759
|4.164
|12.026
|36
|32
|% 89
|9.061
|8.923
|% 86