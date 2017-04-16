Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 58,19% 41,81150.172107.898350.9881.001876% 88262.615258.070% 85Merkez% 60,2% 39,876.10850.309169.263449403% 90128.655126.417% 85Bahçe% 71,28% 28,729.0463.64414.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Osmaniye
|% 58,19
|% 41,81
|150.172
|107.898
|350.988
|1.001
|876
|% 88
|262.615
|258.070
|% 85
|Merkez
|% 60,2
|% 39,8
|76.108
|50.309
|169.263
|449
|403
|% 90
|128.655
|126.417
|% 85
|Bahçe
|% 71,28
|% 28,72
|9.046
|3.644
|14.715
|51
|51
|% 100
|12.999
|12.690
|% 88
|Düziçi
|% 56,17
|% 43,83
|21.852
|17.051
|54.000
|170
|143
|% 84
|39.593
|38.903
|% 83
|Hasanbeyli
|% 60,67
|% 39,33
|1.572
|1.019
|3.051
|12
|12
|% 100
|2.655
|2.591
|% 87
|Kadirli
|% 54,49
|% 45,51
|32.476
|27.121
|87.226
|247
|199
|% 81
|60.530
|59.597
|% 86
|Sumbas
|% 48,71
|% 51,29
|4.359
|4.590
|10.707
|36
|36
|% 100
|9.122
|8.949
|% 85
|Toprakkale
|% 53,33
|% 46,67
|4.759
|4.164
|12.026
|36
|32
|% 89
|9.061
|8.923
|% 86