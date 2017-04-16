Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 58,19% 41,81150.172107.898350.9881.001876% 88262.615258.070% 85Merkez% 60,2% 39,876.10850.309169.263449403% 90128.655126.417% 85Bahçe% 71,28% 28,729.0463.64414.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Osmaniye% 58,19% 41,81150.172107.898350.9881.001876% 88262.615258.070% 85
Merkez% 60,2% 39,876.10850.309169.263449403% 90128.655126.417% 85
Bahçe% 71,28% 28,729.0463.64414.7155151% 10012.99912.690% 88
Düziçi% 56,17% 43,8321.85217.05154.000170143% 8439.59338.903% 83
Hasanbeyli% 60,67% 39,331.5721.0193.0511212% 1002.6552.591% 87
Kadirli% 54,49% 45,5132.47627.12187.226247199% 8160.53059.597% 86
Sumbas% 48,71% 51,294.3594.59010.7073636% 1009.1228.949% 85
Toprakkale% 53,33% 46,674.7594.16412.0263632% 899.0618.923% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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