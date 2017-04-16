Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 58,22% 41,78142.333102.156350.9881.001830% 83248.738244.489% 85Merkez% 60,26% 39,7471.50147.158169.263449380% 85120.742118.659% 85Bahçe% 71,28% 28,729.0463.64414.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Osmaniye% 58,22% 41,78142.333102.156350.9881.001830% 83248.738244.489% 85
Merkez% 60,26% 39,7471.50147.158169.263449380% 85120.742118.659% 85
Bahçe% 71,28% 28,729.0463.64414.7155151% 10012.99912.690% 88
Düziçi% 56,1% 43,921.21016.59754.000170138% 8138.42537.807% 83
Hasanbeyli% 60,67% 39,331.5721.0193.0511212% 1002.6552.591% 87
Kadirli% 54,47% 45,5329.88524.98487.226247181% 7355.73354.869% 86
Sumbas% 48,71% 51,294.3594.59010.7073636% 1009.1228.949% 85
Toprakkale% 53,34% 46,664.7604.16412.0263632% 899.0628.924% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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