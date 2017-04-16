Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 58,22% 41,78142.333102.156350.9881.001830% 83248.738244.489% 85Merkez% 60,26% 39,7471.50147.158169.263449380% 85120.742118.659% 85Bahçe% 71,28% 28,729.0463.64414.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Osmaniye
|% 58,22
|% 41,78
|142.333
|102.156
|350.988
|1.001
|830
|% 83
|248.738
|244.489
|% 85
|Merkez
|% 60,26
|% 39,74
|71.501
|47.158
|169.263
|449
|380
|% 85
|120.742
|118.659
|% 85
|Bahçe
|% 71,28
|% 28,72
|9.046
|3.644
|14.715
|51
|51
|% 100
|12.999
|12.690
|% 88
|Düziçi
|% 56,1
|% 43,9
|21.210
|16.597
|54.000
|170
|138
|% 81
|38.425
|37.807
|% 83
|Hasanbeyli
|% 60,67
|% 39,33
|1.572
|1.019
|3.051
|12
|12
|% 100
|2.655
|2.591
|% 87
|Kadirli
|% 54,47
|% 45,53
|29.885
|24.984
|87.226
|247
|181
|% 73
|55.733
|54.869
|% 86
|Sumbas
|% 48,71
|% 51,29
|4.359
|4.590
|10.707
|36
|36
|% 100
|9.122
|8.949
|% 85
|Toprakkale
|% 53,34
|% 46,66
|4.760
|4.164
|12.026
|36
|32
|% 89
|9.062
|8.924
|% 86