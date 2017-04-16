Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 59,88% 40,1261.64841.309350.9881.001363% 36104.651102.957% 84Merkez% 60,44% 39,5633.37421.840169.263449182% 4156.15855.214% 84Bahçe% 71,99% 28,015.4592.12414.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Osmaniye% 59,88% 40,1261.64841.309350.9881.001363% 36104.651102.957% 84
Merkez% 60,44% 39,5633.37421.840169.263449182% 4156.15855.214% 84
Bahçe% 71,99% 28,015.4592.12414.7155132% 637.7447.583% 88
Düziçi% 57,47% 42,5310.1987.54854.00017065% 3817.95717.746% 81
Hasanbeyli% 60,37% 39,632911913.051123% 25497482% 87
Kadirli% 58,49% 41,518.4796.01787.22624751% 2114.72614.496% 86
Sumbas% 49,01% 50,991.6011.66610.7073615% 423.3433.267% 84
Toprakkale% 53,87% 46,132.2461.92312.0263615% 424.2264.169% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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