Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 59,88% 40,1261.64841.309350.9881.001363% 36104.651102.957% 84Merkez% 60,44% 39,5633.37421.840169.263449182% 4156.15855.214% 84Bahçe% 71,99% 28,015.4592.12414.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Osmaniye
|% 59,88
|% 40,12
|61.648
|41.309
|350.988
|1.001
|363
|% 36
|104.651
|102.957
|% 84
|Merkez
|% 60,44
|% 39,56
|33.374
|21.840
|169.263
|449
|182
|% 41
|56.158
|55.214
|% 84
|Bahçe
|% 71,99
|% 28,01
|5.459
|2.124
|14.715
|51
|32
|% 63
|7.744
|7.583
|% 88
|Düziçi
|% 57,47
|% 42,53
|10.198
|7.548
|54.000
|170
|65
|% 38
|17.957
|17.746
|% 81
|Hasanbeyli
|% 60,37
|% 39,63
|291
|191
|3.051
|12
|3
|% 25
|497
|482
|% 87
|Kadirli
|% 58,49
|% 41,51
|8.479
|6.017
|87.226
|247
|51
|% 21
|14.726
|14.496
|% 86
|Sumbas
|% 49,01
|% 50,99
|1.601
|1.666
|10.707
|36
|15
|% 42
|3.343
|3.267
|% 84
|Toprakkale
|% 53,87
|% 46,13
|2.246
|1.923
|12.026
|36
|15
|% 42
|4.226
|4.169
|% 85