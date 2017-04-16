Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 60,37% 39,6332.73021.483350.9881.001201% 2055.06554.213% 84Merkez% 61,11% 38,8917.73711.287169.263449101% 2229.50929.024% 85Bahçe% 72,22% 27,783.2371.24514.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Osmaniye
|% 60,37
|% 39,63
|32.730
|21.483
|350.988
|1.001
|201
|% 20
|55.065
|54.213
|% 84
|Merkez
|% 61,11
|% 38,89
|17.737
|11.287
|169.263
|449
|101
|% 22
|29.509
|29.024
|% 85
|Bahçe
|% 72,22
|% 27,78
|3.237
|1.245
|14.715
|51
|20
|% 39
|4.562
|4.482
|% 88
|Düziçi
|% 57,85
|% 42,15
|5.511
|4.015
|54.000
|170
|37
|% 22
|9.622
|9.526
|% 79
|Hasanbeyli
|% 69,9
|% 30,1
|216
|93
|3.051
|12
|2
|% 17
|317
|309
|% 84
|Kadirli
|% 56,61
|% 43,39
|4.053
|3.107
|87.226
|247
|26
|% 11
|7.284
|7.160
|% 86
|Sumbas
|% 48,14
|% 51,86
|739
|796
|10.707
|36
|7
|% 19
|1.563
|1.535
|% 86
|Toprakkale
|% 56,82
|% 43,18
|1.237
|940
|12.026
|36
|8
|% 22
|2.208
|2.177
|% 83