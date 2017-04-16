Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 60,37% 39,6332.73021.483350.9881.001201% 2055.06554.213% 84Merkez% 61,11% 38,8917.73711.287169.263449101% 2229.50929.024% 85Bahçe% 72,22% 27,783.2371.24514.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Osmaniye% 60,37% 39,6332.73021.483350.9881.001201% 2055.06554.213% 84
Merkez% 61,11% 38,8917.73711.287169.263449101% 2229.50929.024% 85
Bahçe% 72,22% 27,783.2371.24514.7155120% 394.5624.482% 88
Düziçi% 57,85% 42,155.5114.01554.00017037% 229.6229.526% 79
Hasanbeyli% 69,9% 30,1216933.051122% 17317309% 84
Kadirli% 56,61% 43,394.0533.10787.22624726% 117.2847.160% 86
Sumbas% 48,14% 51,8673979610.707367% 191.5631.535% 86
Toprakkale% 56,82% 43,181.23794012.026368% 222.2082.177% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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