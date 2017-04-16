Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 61,11% 38,8914.1769.021350.9881.00194% 923.56623.197% 83Merkez% 61,41% 38,597.2584.561169.26344944% 1012.00811.819% 84Bahçe% 73,91% 26,091.80763814.7155113% 252.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Osmaniye% 61,11% 38,8914.1769.021350.9881.00194% 923.56623.197% 83
Merkez% 61,41% 38,597.2584.561169.26344944% 1012.00811.819% 84
Bahçe% 73,91% 26,091.80763814.7155113% 252.4912.445% 89
Düziçi% 61,69% 38,312.3321.44854.00017016% 93.8353.780% 73
Hasanbeyli% 0% 0003.051120% 000% 0
Kadirli% 56,81% 43,191.4981.13987.22624710% 42.6812.637% 88
Sumbas% 48,14% 51,8673979610.707367% 191.5631.535% 86
Toprakkale% 55,25% 44,7554243912.026364% 11988981% 74
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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