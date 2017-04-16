Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 61,11% 38,8914.1769.021350.9881.00194% 923.56623.197% 83Merkez% 61,41% 38,597.2584.561169.26344944% 1012.00811.819% 84Bahçe% 73,91% 26,091.80763814.7155113% 252.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Osmaniye
|% 61,11
|% 38,89
|14.176
|9.021
|350.988
|1.001
|94
|% 9
|23.566
|23.197
|% 83
|Merkez
|% 61,41
|% 38,59
|7.258
|4.561
|169.263
|449
|44
|% 10
|12.008
|11.819
|% 84
|Bahçe
|% 73,91
|% 26,09
|1.807
|638
|14.715
|51
|13
|% 25
|2.491
|2.445
|% 89
|Düziçi
|% 61,69
|% 38,31
|2.332
|1.448
|54.000
|170
|16
|% 9
|3.835
|3.780
|% 73
|Hasanbeyli
|% 0
|% 0
|0
|0
|3.051
|12
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kadirli
|% 56,81
|% 43,19
|1.498
|1.139
|87.226
|247
|10
|% 4
|2.681
|2.637
|% 88
|Sumbas
|% 48,14
|% 51,86
|739
|796
|10.707
|36
|7
|% 19
|1.563
|1.535
|% 86
|Toprakkale
|% 55,25
|% 44,75
|542
|439
|12.026
|36
|4
|% 11
|988
|981
|% 74