Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 77,41% 22,5930589350.9881.0015% 0403394% 89Merkez% 81,74% 18,269421169.2634492% 0117115% 84Bahçe% 81,6% 18,41333014.715512% 4167163% 98Düziçi% 0% 00054.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Osmaniye
|% 77,41
|% 22,59
|305
|89
|350.988
|1.001
|5
|% 0
|403
|394
|% 89
|Merkez
|% 81,74
|% 18,26
|94
|21
|169.263
|449
|2
|% 0
|117
|115
|% 84
|Bahçe
|% 81,6
|% 18,4
|133
|30
|14.715
|51
|2
|% 4
|167
|163
|% 98
|Düziçi
|% 0
|% 0
|0
|0
|54.000
|170
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Hasanbeyli
|% 0
|% 0
|0
|0
|3.051
|12
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kadirli
|% 0
|% 0
|0
|0
|87.226
|247
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Sumbas
|% 67,24
|% 32,76
|78
|38
|10.707
|36
|1
|% 3
|119
|116
|% 82
|Toprakkale
|% 0
|% 0
|0
|0
|12.026
|36
|0
|% 0
|0
|0
|% 0