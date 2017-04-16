Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 77,41% 22,5930589350.9881.0015% 0403394% 89Merkez% 81,74% 18,269421169.2634492% 0117115% 84Bahçe% 81,6% 18,41333014.715512% 4167163% 98Düziçi% 0% 00054.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Osmaniye% 77,41% 22,5930589350.9881.0015% 0403394% 89
Merkez% 81,74% 18,269421169.2634492% 0117115% 84
Bahçe% 81,6% 18,41333014.715512% 4167163% 98
Düziçi% 0% 00054.0001700% 000% 0
Hasanbeyli% 0% 0003.051120% 000% 0
Kadirli% 0% 00087.2262470% 000% 0
Sumbas% 67,24% 32,76783810.707361% 3119116% 82
Toprakkale% 0% 00012.026360% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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