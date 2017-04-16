Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 61,9% 38,1275.359169.486549.2491.8831.883% 100456.531444.845% 83Akkuş% 74,63% 25,379.7143.30318.2818383% 10013.97013.017% 76Altınordu% 48,87% 51,1362.30965.195151.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Ordu% 61,9% 38,1275.359169.486549.2491.8831.883% 100456.531444.845% 83
Akkuş% 74,63% 25,379.7143.30318.2818383% 10013.97013.017% 76
Altınordu% 48,87% 51,1362.30965.195151.096418418% 100129.534127.504% 86
Aybastı% 75,33% 24,679.5303.12118.4636262% 10013.03012.651% 71
Çamaş% 67,61% 32,393.6731.7606.7372727% 1005.5505.433% 82
Çatalpınar% 87,5% 12,57.1531.0229.8233535% 1008.2948.175% 84
Çaybaşı% 82,9% 17,16.4201.3249.5804040% 1007.9517.744% 83
Fatsa% 59,17% 40,8339.56727.30082.087252252% 10067.96366.867% 83
Gölköy% 58,9% 41,110.1357.07323.4527474% 10017.82217.208% 76
Gülyalı% 50,99% 49,012.8712.7606.6492222% 1005.7795.631% 87
Gürgentepe% 53,42% 46,584.9504.31611.2603737% 1009.5789.266% 85
İkizce% 71,61% 28,396.4972.57611.5865252% 1009.3999.073% 81
Kabadüz% 67,47% 32,533.6671.7686.7722626% 1005.5745.435% 82
Kabataş% 73,45% 26,554.7621.7218.2232727% 1006.7436.483% 82
Korgan% 82,27% 17,7313.8762.99121.0817070% 10017.27716.867% 82
Kumru% 85,19% 14,8115.4392.68422.2797575% 10018.50518.123% 83
Mesudiye% 68,91% 31,095.3912.43211.8437878% 1007.9897.823% 67
Perşembe% 46,35% 53,659.64211.16225.420108108% 10021.24420.804% 84
Ulubey% 61,57% 38,437.5704.72415.1146262% 10012.61212.294% 83
Ünye% 70,11% 29,8952.19322.25489.503335335% 10077.71774.447% 87

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