Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 61,97% 38,03273.087167.615549.2491.8831.867% 99453.192440.702% 83Akkuş% 73,47% 26,539.5583.45118.2818383% 10014.11713.009% 77Altınordu% 48,85% 51,1560.34863.182151.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Ordu% 61,97% 38,03273.087167.615549.2491.8831.867% 99453.192440.702% 83
Akkuş% 73,47% 26,539.5583.45118.2818383% 10014.11713.009% 77
Altınordu% 48,85% 51,1560.34863.182151.096418402% 96125.478123.530% 86
Aybastı% 75,33% 24,679.5303.12118.4636262% 10013.03012.651% 71
Çamaş% 67,61% 32,393.6731.7606.7372727% 1005.5505.433% 82
Çatalpınar% 87,49% 12,517.1521.0239.8233535% 1008.2878.175% 84
Çaybaşı% 82,9% 17,16.4201.3249.5804040% 1007.9517.744% 83
Fatsa% 59,15% 40,8539.53727.30282.087252252% 10067.92366.839% 83
Gölköy% 58,89% 41,1110.1347.07323.4527474% 10017.77317.207% 76
Gülyalı% 50,99% 49,012.8712.7606.6492222% 1005.7795.631% 87
Gürgentepe% 53,42% 46,584.9504.31611.2603737% 1009.5789.266% 85
İkizce% 71,18% 28,826.3692.57911.5865252% 1009.2798.948% 80
Kabadüz% 67,49% 32,513.6671.7666.7722626% 1005.5715.433% 82
Kabataş% 73,45% 26,554.7621.7218.2232727% 1006.7436.483% 82
Korgan% 82,27% 17,7313.8762.99121.0817070% 10017.27616.867% 82
Kumru% 85,19% 14,8115.4422.68422.2797575% 10018.50418.126% 83
Mesudiye% 68,91% 31,095.3912.43211.8437878% 1007.9837.823% 67
Perşembe% 46,35% 53,659.64211.16225.420108108% 10021.24420.804% 84
Ulubey% 61,53% 38,477.5784.73815.1146262% 10012.62512.316% 84
Ünye% 70,13% 29,8752.18722.23089.503335335% 10078.50174.417% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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