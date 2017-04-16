Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 64,9% 35,1233.811126.448549.2491.8831.610% 86371.741360.259% 83Akkuş% 73,47% 26,539.5573.45118.2818383% 10014.41913.008% 79Altınordu% 51,17% 48,8327.88226.608151.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Ordu% 64,9% 35,1233.811126.448549.2491.8831.610% 86371.741360.259% 83
Akkuş% 73,47% 26,539.5573.45118.2818383% 10014.41913.008% 79
Altınordu% 51,17% 48,8327.88226.608151.096418190% 4555.18254.490% 85
Aybastı% 75,56% 24,449.5063.07418.4636262% 10012.95012.580% 70
Çamaş% 67,62% 32,383.6731.7596.7372727% 1005.5485.432% 82
Çatalpınar% 87,49% 12,517.1521.0239.8233535% 1008.2688.175% 84
Çaybaşı% 82,59% 17,415.2261.1029.5804034% 856.5076.328% 83
Fatsa% 59,81% 40,1936.34724.42882.087252231% 9261.57260.775% 82
Gölköy% 58,94% 41,0610.1237.05323.4527474% 10017.54217.176% 75
Gülyalı% 50,98% 49,022.8712.7616.6492222% 1005.7775.632% 87
Gürgentepe% 53,72% 46,284.9514.26511.2603737% 1009.5249.216% 85
İkizce% 71,31% 28,696.4092.57911.5865252% 1009.3138.988% 80
Kabadüz% 67,49% 32,513.6671.7666.7722626% 1005.5705.433% 82
Kabataş% 73,45% 26,554.7621.7218.2232727% 1006.7396.483% 82
Korgan% 82,22% 17,7813.8833.00221.0817070% 10017.29016.885% 82
Kumru% 84,06% 15,9415.2242.88722.2797575% 10018.48718.111% 83
Mesudiye% 68,45% 31,555.3572.46911.8437878% 1007.9817.826% 67
Perşembe% 46,82% 53,189.12510.36525.420108102% 9419.89219.490% 84
Ulubey% 61,53% 38,477.5784.73715.1146262% 10012.62012.315% 83
Ünye% 70,25% 29,7550.51821.39889.503335323% 9676.56071.916% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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