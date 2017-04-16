Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 64,9% 35,1233.811126.448549.2491.8831.610% 86371.741360.259% 83Akkuş% 73,47% 26,539.5573.45118.2818383% 10014.41913.008% 79Altınordu% 51,17% 48,8327.88226.608151.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Ordu
|% 64,9
|% 35,1
|233.811
|126.448
|549.249
|1.883
|1.610
|% 86
|371.741
|360.259
|% 83
|Akkuş
|% 73,47
|% 26,53
|9.557
|3.451
|18.281
|83
|83
|% 100
|14.419
|13.008
|% 79
|Altınordu
|% 51,17
|% 48,83
|27.882
|26.608
|151.096
|418
|190
|% 45
|55.182
|54.490
|% 85
|Aybastı
|% 75,56
|% 24,44
|9.506
|3.074
|18.463
|62
|62
|% 100
|12.950
|12.580
|% 70
|Çamaş
|% 67,62
|% 32,38
|3.673
|1.759
|6.737
|27
|27
|% 100
|5.548
|5.432
|% 82
|Çatalpınar
|% 87,49
|% 12,51
|7.152
|1.023
|9.823
|35
|35
|% 100
|8.268
|8.175
|% 84
|Çaybaşı
|% 82,59
|% 17,41
|5.226
|1.102
|9.580
|40
|34
|% 85
|6.507
|6.328
|% 83
|Fatsa
|% 59,81
|% 40,19
|36.347
|24.428
|82.087
|252
|231
|% 92
|61.572
|60.775
|% 82
|Gölköy
|% 58,94
|% 41,06
|10.123
|7.053
|23.452
|74
|74
|% 100
|17.542
|17.176
|% 75
|Gülyalı
|% 50,98
|% 49,02
|2.871
|2.761
|6.649
|22
|22
|% 100
|5.777
|5.632
|% 87
|Gürgentepe
|% 53,72
|% 46,28
|4.951
|4.265
|11.260
|37
|37
|% 100
|9.524
|9.216
|% 85
|İkizce
|% 71,31
|% 28,69
|6.409
|2.579
|11.586
|52
|52
|% 100
|9.313
|8.988
|% 80
|Kabadüz
|% 67,49
|% 32,51
|3.667
|1.766
|6.772
|26
|26
|% 100
|5.570
|5.433
|% 82
|Kabataş
|% 73,45
|% 26,55
|4.762
|1.721
|8.223
|27
|27
|% 100
|6.739
|6.483
|% 82
|Korgan
|% 82,22
|% 17,78
|13.883
|3.002
|21.081
|70
|70
|% 100
|17.290
|16.885
|% 82
|Kumru
|% 84,06
|% 15,94
|15.224
|2.887
|22.279
|75
|75
|% 100
|18.487
|18.111
|% 83
|Mesudiye
|% 68,45
|% 31,55
|5.357
|2.469
|11.843
|78
|78
|% 100
|7.981
|7.826
|% 67
|Perşembe
|% 46,82
|% 53,18
|9.125
|10.365
|25.420
|108
|102
|% 94
|19.892
|19.490
|% 84
|Ulubey
|% 61,53
|% 38,47
|7.578
|4.737
|15.114
|62
|62
|% 100
|12.620
|12.315
|% 83
|Ünye
|% 70,25
|% 29,75
|50.518
|21.398
|89.503
|335
|323
|% 96
|76.560
|71.916
|% 88