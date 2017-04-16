Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 65,95% 34,05221.660114.460549.2491.8831.527% 81346.883336.120% 82Akkuş% 73,47% 26,539.5573.45118.2818383% 10014.41913.008% 79Altınordu% 53,69% 46,3123.51520.286151.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Ordu
|% 65,95
|% 34,05
|221.660
|114.460
|549.249
|1.883
|1.527
|% 81
|346.883
|336.120
|% 82
|Akkuş
|% 73,47
|% 26,53
|9.557
|3.451
|18.281
|83
|83
|% 100
|14.419
|13.008
|% 79
|Altınordu
|% 53,69
|% 46,31
|23.515
|20.286
|151.096
|418
|156
|% 37
|44.336
|43.801
|% 85
|Aybastı
|% 75,56
|% 24,44
|9.505
|3.074
|18.463
|62
|62
|% 100
|12.949
|12.579
|% 70
|Çamaş
|% 67,62
|% 32,38
|3.673
|1.759
|6.737
|27
|27
|% 100
|5.548
|5.432
|% 82
|Çatalpınar
|% 88,01
|% 11,99
|7.152
|974
|9.823
|35
|35
|% 100
|8.219
|8.126
|% 84
|Çaybaşı
|% 82,65
|% 17,35
|4.950
|1.039
|9.580
|40
|32
|% 80
|6.155
|5.989
|% 83
|Fatsa
|% 60,18
|% 39,82
|33.401
|22.105
|82.087
|252
|214
|% 85
|56.185
|55.506
|% 82
|Gölköy
|% 58,93
|% 41,07
|10.123
|7.056
|23.452
|74
|74
|% 100
|17.502
|17.179
|% 75
|Gülyalı
|% 50,98
|% 49,02
|2.871
|2.761
|6.649
|22
|22
|% 100
|5.777
|5.632
|% 87
|Gürgentepe
|% 57,22
|% 42,78
|5.214
|3.898
|11.260
|37
|37
|% 100
|9.405
|9.112
|% 84
|İkizce
|% 71,31
|% 28,69
|6.409
|2.579
|11.586
|52
|52
|% 100
|9.313
|8.988
|% 80
|Kabadüz
|% 67,49
|% 32,51
|3.667
|1.766
|6.772
|26
|26
|% 100
|5.570
|5.433
|% 82
|Kabataş
|% 73,45
|% 26,55
|4.762
|1.721
|8.223
|27
|27
|% 100
|6.739
|6.483
|% 82
|Korgan
|% 82,22
|% 17,78
|13.883
|3.002
|21.081
|70
|70
|% 100
|17.290
|16.885
|% 82
|Kumru
|% 84,3
|% 15,7
|14.243
|2.652
|22.279
|75
|69
|% 92
|17.233
|16.895
|% 83
|Mesudiye
|% 68,47
|% 31,53
|5.357
|2.467
|11.843
|78
|78
|% 100
|7.981
|7.824
|% 67
|Perşembe
|% 47,45
|% 52,55
|8.767
|9.711
|25.420
|108
|98
|% 91
|18.859
|18.478
|% 84
|Ulubey
|% 61,53
|% 38,47
|7.577
|4.737
|15.114
|62
|62
|% 100
|12.619
|12.314
|% 83
|Ünye
|% 70,77
|% 29,23
|47.034
|19.422
|89.503
|335
|303
|% 90
|70.784
|66.456
|% 88