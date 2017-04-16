Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 65,95% 34,05221.660114.460549.2491.8831.527% 81346.883336.120% 82Akkuş% 73,47% 26,539.5573.45118.2818383% 10014.41913.008% 79Altınordu% 53,69% 46,3123.51520.286151.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Ordu% 65,95% 34,05221.660114.460549.2491.8831.527% 81346.883336.120% 82
Akkuş% 73,47% 26,539.5573.45118.2818383% 10014.41913.008% 79
Altınordu% 53,69% 46,3123.51520.286151.096418156% 3744.33643.801% 85
Aybastı% 75,56% 24,449.5053.07418.4636262% 10012.94912.579% 70
Çamaş% 67,62% 32,383.6731.7596.7372727% 1005.5485.432% 82
Çatalpınar% 88,01% 11,997.1529749.8233535% 1008.2198.126% 84
Çaybaşı% 82,65% 17,354.9501.0399.5804032% 806.1555.989% 83
Fatsa% 60,18% 39,8233.40122.10582.087252214% 8556.18555.506% 82
Gölköy% 58,93% 41,0710.1237.05623.4527474% 10017.50217.179% 75
Gülyalı% 50,98% 49,022.8712.7616.6492222% 1005.7775.632% 87
Gürgentepe% 57,22% 42,785.2143.89811.2603737% 1009.4059.112% 84
İkizce% 71,31% 28,696.4092.57911.5865252% 1009.3138.988% 80
Kabadüz% 67,49% 32,513.6671.7666.7722626% 1005.5705.433% 82
Kabataş% 73,45% 26,554.7621.7218.2232727% 1006.7396.483% 82
Korgan% 82,22% 17,7813.8833.00221.0817070% 10017.29016.885% 82
Kumru% 84,3% 15,714.2432.65222.2797569% 9217.23316.895% 83
Mesudiye% 68,47% 31,535.3572.46711.8437878% 1007.9817.824% 67
Perşembe% 47,45% 52,558.7679.71125.42010898% 9118.85918.478% 84
Ulubey% 61,53% 38,477.5774.73715.1146262% 10012.61912.314% 83
Ünye% 70,77% 29,2347.03419.42289.503335303% 9070.78466.456% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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