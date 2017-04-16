Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 66,95% 33,05196.05596.765549.2491.8831.367% 73302.252292.820% 82Akkuş% 73,47% 26,539.5573.45118.2818383% 10014.41913.008% 79Altınordu% 55,06% 44,9417.54514.322151.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Ordu
|% 66,95
|% 33,05
|196.055
|96.765
|549.249
|1.883
|1.367
|% 73
|302.252
|292.820
|% 82
|Akkuş
|% 73,47
|% 26,53
|9.557
|3.451
|18.281
|83
|83
|% 100
|14.419
|13.008
|% 79
|Altınordu
|% 55,06
|% 44,94
|17.545
|14.322
|151.096
|418
|120
|% 29
|32.241
|31.867
|% 84
|Aybastı
|% 75,78
|% 24,22
|9.501
|3.037
|18.463
|62
|62
|% 100
|12.892
|12.538
|% 70
|Çamaş
|% 67,62
|% 32,38
|3.673
|1.759
|6.737
|27
|27
|% 100
|5.548
|5.432
|% 82
|Çatalpınar
|% 88,01
|% 11,99
|7.152
|974
|9.823
|35
|35
|% 100
|8.219
|8.126
|% 84
|Çaybaşı
|% 83,42
|% 16,58
|4.830
|960
|9.580
|40
|31
|% 78
|5.952
|5.790
|% 83
|Fatsa
|% 60,86
|% 39,14
|28.635
|18.414
|82.087
|252
|185
|% 73
|47.577
|47.049
|% 82
|Gölköy
|% 59,45
|% 40,55
|10.072
|6.871
|23.452
|74
|73
|% 99
|17.203
|16.943
|% 74
|Gülyalı
|% 50,98
|% 49,02
|2.871
|2.761
|6.649
|22
|22
|% 100
|5.777
|5.632
|% 87
|Gürgentepe
|% 57,22
|% 42,78
|5.214
|3.898
|11.260
|37
|37
|% 100
|9.406
|9.112
|% 84
|İkizce
|% 69,41
|% 30,59
|3.816
|1.682
|11.586
|52
|33
|% 63
|5.684
|5.498
|% 82
|Kabadüz
|% 67,49
|% 32,51
|3.667
|1.766
|6.772
|26
|26
|% 100
|5.570
|5.433
|% 82
|Kabataş
|% 73,45
|% 26,55
|4.762
|1.721
|8.223
|27
|27
|% 100
|6.737
|6.483
|% 82
|Korgan
|% 82,22
|% 17,78
|13.883
|3.002
|21.081
|70
|70
|% 100
|17.288
|16.885
|% 82
|Kumru
|% 84,85
|% 15,15
|12.401
|2.214
|22.279
|75
|60
|% 80
|14.895
|14.615
|% 83
|Mesudiye
|% 68,64
|% 31,36
|5.189
|2.371
|11.843
|78
|77
|% 99
|7.713
|7.560
|% 67
|Perşembe
|% 48,81
|% 51,19
|7.558
|7.925
|25.420
|108
|85
|% 79
|15.802
|15.483
|% 83
|Ulubey
|% 61,53
|% 38,47
|7.577
|4.737
|15.114
|62
|62
|% 100
|12.619
|12.314
|% 83
|Ünye
|% 71,91
|% 28,09
|38.152
|14.900
|89.503
|335
|252
|% 75
|56.710
|53.052
|% 88