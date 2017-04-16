Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 66,95% 33,05196.05596.765549.2491.8831.367% 73302.252292.820% 82Akkuş% 73,47% 26,539.5573.45118.2818383% 10014.41913.008% 79Altınordu% 55,06% 44,9417.54514.322151.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Ordu% 66,95% 33,05196.05596.765549.2491.8831.367% 73302.252292.820% 82
Akkuş% 73,47% 26,539.5573.45118.2818383% 10014.41913.008% 79
Altınordu% 55,06% 44,9417.54514.322151.096418120% 2932.24131.867% 84
Aybastı% 75,78% 24,229.5013.03718.4636262% 10012.89212.538% 70
Çamaş% 67,62% 32,383.6731.7596.7372727% 1005.5485.432% 82
Çatalpınar% 88,01% 11,997.1529749.8233535% 1008.2198.126% 84
Çaybaşı% 83,42% 16,584.8309609.5804031% 785.9525.790% 83
Fatsa% 60,86% 39,1428.63518.41482.087252185% 7347.57747.049% 82
Gölköy% 59,45% 40,5510.0726.87123.4527473% 9917.20316.943% 74
Gülyalı% 50,98% 49,022.8712.7616.6492222% 1005.7775.632% 87
Gürgentepe% 57,22% 42,785.2143.89811.2603737% 1009.4069.112% 84
İkizce% 69,41% 30,593.8161.68211.5865233% 635.6845.498% 82
Kabadüz% 67,49% 32,513.6671.7666.7722626% 1005.5705.433% 82
Kabataş% 73,45% 26,554.7621.7218.2232727% 1006.7376.483% 82
Korgan% 82,22% 17,7813.8833.00221.0817070% 10017.28816.885% 82
Kumru% 84,85% 15,1512.4012.21422.2797560% 8014.89514.615% 83
Mesudiye% 68,64% 31,365.1892.37111.8437877% 997.7137.560% 67
Perşembe% 48,81% 51,197.5587.92525.42010885% 7915.80215.483% 83
Ulubey% 61,53% 38,477.5774.73715.1146262% 10012.61912.314% 83
Ünye% 71,91% 28,0938.15214.90089.503335252% 7556.71053.052% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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