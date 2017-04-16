Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 68,1% 31,9174.85881.911549.2491.8831.220% 65264.895256.769% 82Akkuş% 73,47% 26,539.5573.45118.2818383% 10014.41913.008% 79Altınordu% 57,02% 42,9814.35310.819151.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Ordu% 68,1% 31,9174.85881.911549.2491.8831.220% 65264.895256.769% 82
Akkuş% 73,47% 26,539.5573.45118.2818383% 10014.41913.008% 79
Altınordu% 57,02% 42,9814.35310.819151.09641899% 2425.45525.172% 84
Aybastı% 74,52% 25,488.4812.90018.4636257% 9211.70511.381% 70
Çamaş% 67,62% 32,383.6731.7596.7372727% 1005.5485.432% 82
Çatalpınar% 88,01% 11,997.1529749.8233535% 1008.2198.126% 84
Çaybaşı% 83,31% 16,694.3098639.5804026% 655.3285.172% 83
Fatsa% 62,39% 37,6124.51214.77982.087252155% 6239.71639.291% 82
Gölköy% 60,39% 39,619.7836.41823.4527470% 9516.39016.201% 74
Gülyalı% 50,98% 49,022.8712.7616.6492222% 1005.7775.632% 87
Gürgentepe% 57,18% 42,825.2143.90411.2603737% 1009.4079.118% 84
İkizce% 70,36% 29,643.7311.57211.5865232% 625.4775.303% 83
Kabadüz% 67,49% 32,513.6671.7666.7722626% 1005.5705.433% 82
Kabataş% 77,17% 22,834.3121.2768.2232724% 895.7815.588% 83
Korgan% 82,56% 17,4413.3912.82921.0817067% 9616.59816.220% 82
Kumru% 86,09% 13,9110.5411.70322.2797551% 6812.45212.244% 83
Mesudiye% 71,16% 28,844.8281.95711.8437871% 916.9276.785% 67
Perşembe% 49,35% 50,656.6946.86925.42010874% 6913.85713.563% 84
Ulubey% 62,8% 37,27.0954.20215.1146257% 9211.57611.297% 84
Ünye% 73,43% 26,5730.69411.10989.503335207% 6244.69341.803% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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