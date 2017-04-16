Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 68,1% 31,9174.85881.911549.2491.8831.220% 65264.895256.769% 82Akkuş% 73,47% 26,539.5573.45118.2818383% 10014.41913.008% 79Altınordu% 57,02% 42,9814.35310.819151.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Ordu
|% 68,1
|% 31,9
|174.858
|81.911
|549.249
|1.883
|1.220
|% 65
|264.895
|256.769
|% 82
|Akkuş
|% 73,47
|% 26,53
|9.557
|3.451
|18.281
|83
|83
|% 100
|14.419
|13.008
|% 79
|Altınordu
|% 57,02
|% 42,98
|14.353
|10.819
|151.096
|418
|99
|% 24
|25.455
|25.172
|% 84
|Aybastı
|% 74,52
|% 25,48
|8.481
|2.900
|18.463
|62
|57
|% 92
|11.705
|11.381
|% 70
|Çamaş
|% 67,62
|% 32,38
|3.673
|1.759
|6.737
|27
|27
|% 100
|5.548
|5.432
|% 82
|Çatalpınar
|% 88,01
|% 11,99
|7.152
|974
|9.823
|35
|35
|% 100
|8.219
|8.126
|% 84
|Çaybaşı
|% 83,31
|% 16,69
|4.309
|863
|9.580
|40
|26
|% 65
|5.328
|5.172
|% 83
|Fatsa
|% 62,39
|% 37,61
|24.512
|14.779
|82.087
|252
|155
|% 62
|39.716
|39.291
|% 82
|Gölköy
|% 60,39
|% 39,61
|9.783
|6.418
|23.452
|74
|70
|% 95
|16.390
|16.201
|% 74
|Gülyalı
|% 50,98
|% 49,02
|2.871
|2.761
|6.649
|22
|22
|% 100
|5.777
|5.632
|% 87
|Gürgentepe
|% 57,18
|% 42,82
|5.214
|3.904
|11.260
|37
|37
|% 100
|9.407
|9.118
|% 84
|İkizce
|% 70,36
|% 29,64
|3.731
|1.572
|11.586
|52
|32
|% 62
|5.477
|5.303
|% 83
|Kabadüz
|% 67,49
|% 32,51
|3.667
|1.766
|6.772
|26
|26
|% 100
|5.570
|5.433
|% 82
|Kabataş
|% 77,17
|% 22,83
|4.312
|1.276
|8.223
|27
|24
|% 89
|5.781
|5.588
|% 83
|Korgan
|% 82,56
|% 17,44
|13.391
|2.829
|21.081
|70
|67
|% 96
|16.598
|16.220
|% 82
|Kumru
|% 86,09
|% 13,91
|10.541
|1.703
|22.279
|75
|51
|% 68
|12.452
|12.244
|% 83
|Mesudiye
|% 71,16
|% 28,84
|4.828
|1.957
|11.843
|78
|71
|% 91
|6.927
|6.785
|% 67
|Perşembe
|% 49,35
|% 50,65
|6.694
|6.869
|25.420
|108
|74
|% 69
|13.857
|13.563
|% 84
|Ulubey
|% 62,8
|% 37,2
|7.095
|4.202
|15.114
|62
|57
|% 92
|11.576
|11.297
|% 84
|Ünye
|% 73,43
|% 26,57
|30.694
|11.109
|89.503
|335
|207
|% 62
|44.693
|41.803
|% 88