Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 59,82% 40,18118.14979.345236.211718718% 100202.332197.494% 86Merkez% 58,7% 41,370.47449.586141.259397397% 100122.319120.060% 87Altunhisar% 75,15% 24,855.0561.6728.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Niğde
|% 59,82
|% 40,18
|118.149
|79.345
|236.211
|718
|718
|% 100
|202.332
|197.494
|% 86
|Merkez
|% 58,7
|% 41,3
|70.474
|49.586
|141.259
|397
|397
|% 100
|122.319
|120.060
|% 87
|Altunhisar
|% 75,15
|% 24,85
|5.056
|1.672
|8.977
|28
|28
|% 100
|6.910
|6.728
|% 77
|Bor
|% 61,03
|% 38,97
|22.793
|14.554
|43.264
|132
|132
|% 100
|38.209
|37.347
|% 88
|Çamardı
|% 71,81
|% 28,19
|5.380
|2.112
|9.499
|38
|38
|% 100
|7.713
|7.492
|% 81
|Çiftlik
|% 60,66
|% 39,34
|7.868
|5.103
|17.296
|54
|54
|% 100
|13.239
|12.971
|% 77
|Ulukışla
|% 51,01
|% 48,99
|6.578
|6.318
|15.916
|69
|69
|% 100
|13.942
|12.896
|% 88