Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 59,85% 40,15118.13479.262236.211718718% 100202.952197.396% 86Merkez% 58,7% 41,370.47449.586141.259397397% 100122.319120.060% 87Altunhisar% 75,15% 24,855.0561.6728.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Niğde% 59,85% 40,15118.13479.262236.211718718% 100202.952197.396% 86
Merkez% 58,7% 41,370.47449.586141.259397397% 100122.319120.060% 87
Altunhisar% 75,15% 24,855.0561.6728.9772828% 1006.9106.728% 77
Bor% 61,03% 38,9722.79314.55443.264132132% 10038.20937.347% 88
Çamardı% 71,81% 28,195.3802.1129.4993838% 1007.7137.492% 81
Çiftlik% 60,66% 39,347.8685.10317.2965454% 10013.23912.971% 77
Ulukışla% 51,28% 48,726.5636.23515.9166969% 10014.56212.798% 91

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