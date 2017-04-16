Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 59,87% 40,13118.20679.218236.211718718% 100203.254197.424% 86Merkez% 58,74% 41,2670.53849.546141.259397397% 100122.353120.084% 87Altunhisar% 75,15% 24,855.0571.6728.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Niğde% 59,87% 40,13118.20679.218236.211718718% 100203.254197.424% 86
Merkez% 58,74% 41,2670.53849.546141.259397397% 100122.353120.084% 87
Altunhisar% 75,15% 24,855.0571.6728.9772828% 1006.9106.729% 77
Bor% 61,03% 38,9722.79314.55443.264132132% 10038.22037.347% 88
Çamardı% 71,81% 28,195.3802.1129.4993838% 1007.7137.492% 81
Çiftlik% 60,7% 39,37.8755.09917.2965454% 10013.19812.974% 76
Ulukışla% 51,28% 48,726.5636.23515.9166969% 10014.86012.798% 93
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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