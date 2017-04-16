Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 59,87% 40,13118.07479.157236.211718718% 100203.319197.231% 86Merkez% 58,72% 41,2870.39949.485141.259397397% 100122.340119.884% 87Altunhisar% 75,15% 24,855.0571.6728.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Niğde
|% 59,87
|% 40,13
|118.074
|79.157
|236.211
|718
|718
|% 100
|203.319
|197.231
|% 86
|Merkez
|% 58,72
|% 41,28
|70.399
|49.485
|141.259
|397
|397
|% 100
|122.340
|119.884
|% 87
|Altunhisar
|% 75,15
|% 24,85
|5.057
|1.672
|8.977
|28
|28
|% 100
|6.908
|6.729
|% 77
|Bor
|% 61,04
|% 38,96
|22.800
|14.554
|43.264
|132
|132
|% 100
|38.214
|37.354
|% 88
|Çamardı
|% 71,81
|% 28,19
|5.380
|2.112
|9.499
|38
|38
|% 100
|7.713
|7.492
|% 81
|Çiftlik
|% 60,7
|% 39,3
|7.875
|5.099
|17.296
|54
|54
|% 100
|13.183
|12.974
|% 76
|Ulukışla
|% 51,28
|% 48,72
|6.563
|6.235
|15.916
|69
|69
|% 100
|14.961
|12.798
|% 94