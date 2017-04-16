Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 59,87% 40,13118.07479.157236.211718718% 100203.319197.231% 86Merkez% 58,72% 41,2870.39949.485141.259397397% 100122.340119.884% 87Altunhisar% 75,15% 24,855.0571.6728.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Niğde% 59,87% 40,13118.07479.157236.211718718% 100203.319197.231% 86
Merkez% 58,72% 41,2870.39949.485141.259397397% 100122.340119.884% 87
Altunhisar% 75,15% 24,855.0571.6728.9772828% 1006.9086.729% 77
Bor% 61,04% 38,9622.80014.55443.264132132% 10038.21437.354% 88
Çamardı% 71,81% 28,195.3802.1129.4993838% 1007.7137.492% 81
Çiftlik% 60,7% 39,37.8755.09917.2965454% 10013.18312.974% 76
Ulukışla% 51,28% 48,726.5636.23515.9166969% 10014.96112.798% 94
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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