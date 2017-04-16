Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 59,82% 40,18117.79179.131236.211718717% 100203.366196.922% 86Merkez% 58,64% 41,3670.27949.563141.259397397% 100122.282119.842% 87Altunhisar% 75,15% 24,855.0571.6728.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Niğde% 59,82% 40,18117.79179.131236.211718717% 100203.366196.922% 86
Merkez% 58,64% 41,3670.27949.563141.259397397% 100122.282119.842% 87
Altunhisar% 75,15% 24,855.0571.6728.9772828% 1006.9086.729% 77
Bor% 61,03% 38,9722.63614.45143.264132131% 9938.11837.087% 88
Çamardı% 71,82% 28,185.3812.1119.4993838% 1007.7147.492% 81
Çiftlik% 60,7% 39,37.8755.09917.2965454% 10013.16912.974% 76
Ulukışla% 51,28% 48,726.5636.23515.9166969% 10015.17512.798% 95
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Altunhisar, Ulukışla, Çamardı, Niğde, Ysk, Sandık, Hayır, Evet, Seçmen