Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 59,82% 40,18117.79179.131236.211718717% 100203.366196.922% 86Merkez% 58,64% 41,3670.27949.563141.259397397% 100122.282119.842% 87Altunhisar% 75,15% 24,855.0571.6728.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Niğde
|% 59,82
|% 40,18
|117.791
|79.131
|236.211
|718
|717
|% 100
|203.366
|196.922
|% 86
|Merkez
|% 58,64
|% 41,36
|70.279
|49.563
|141.259
|397
|397
|% 100
|122.282
|119.842
|% 87
|Altunhisar
|% 75,15
|% 24,85
|5.057
|1.672
|8.977
|28
|28
|% 100
|6.908
|6.729
|% 77
|Bor
|% 61,03
|% 38,97
|22.636
|14.451
|43.264
|132
|131
|% 99
|38.118
|37.087
|% 88
|Çamardı
|% 71,82
|% 28,18
|5.381
|2.111
|9.499
|38
|38
|% 100
|7.714
|7.492
|% 81
|Çiftlik
|% 60,7
|% 39,3
|7.875
|5.099
|17.296
|54
|54
|% 100
|13.169
|12.974
|% 76
|Ulukışla
|% 51,28
|% 48,72
|6.563
|6.235
|15.916
|69
|69
|% 100
|15.175
|12.798
|% 95