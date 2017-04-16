Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 59,75% 40,25114.78477.325236.211718702% 98198.551192.109% 86Merkez% 58,7% 41,369.35748.795141.259397392% 99120.527118.152% 87Altunhisar% 75,15% 24,855.0571.6728.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Niğde% 59,75% 40,25114.78477.325236.211718702% 98198.551192.109% 86
Merkez% 58,7% 41,369.35748.795141.259397392% 99120.527118.152% 87
Altunhisar% 75,15% 24,855.0571.6728.9772828% 1006.9086.729% 77
Bor% 60,5% 39,520.55113.41643.264132121% 9234.88433.967% 88
Çamardı% 71,82% 28,185.3812.1119.4993838% 1007.7137.492% 81
Çiftlik% 60,71% 39,297.8755.09617.2965454% 10013.15812.971% 76
Ulukışla% 51,28% 48,726.5636.23515.9166969% 10015.36112.798% 97
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Altunhisar, Ulukışla, Çamardı, Niğde, Ysk, Sandık, Hayır, Evet, Seçmen