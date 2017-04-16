Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 59,75% 40,25114.78477.325236.211718702% 98198.551192.109% 86Merkez% 58,7% 41,369.35748.795141.259397392% 99120.527118.152% 87Altunhisar% 75,15% 24,855.0571.6728.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Niğde
|% 59,75
|% 40,25
|114.784
|77.325
|236.211
|718
|702
|% 98
|198.551
|192.109
|% 86
|Merkez
|% 58,7
|% 41,3
|69.357
|48.795
|141.259
|397
|392
|% 99
|120.527
|118.152
|% 87
|Altunhisar
|% 75,15
|% 24,85
|5.057
|1.672
|8.977
|28
|28
|% 100
|6.908
|6.729
|% 77
|Bor
|% 60,5
|% 39,5
|20.551
|13.416
|43.264
|132
|121
|% 92
|34.884
|33.967
|% 88
|Çamardı
|% 71,82
|% 28,18
|5.381
|2.111
|9.499
|38
|38
|% 100
|7.713
|7.492
|% 81
|Çiftlik
|% 60,71
|% 39,29
|7.875
|5.096
|17.296
|54
|54
|% 100
|13.158
|12.971
|% 76
|Ulukışla
|% 51,28
|% 48,72
|6.563
|6.235
|15.916
|69
|69
|% 100
|15.361
|12.798
|% 97