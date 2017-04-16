Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 62,68% 37,3263.04737.540236.211718391% 54103.878100.587% 85Merkez% 60,1% 39,934.69323.030141.259397195% 4958.81957.723% 87Altunhisar% 77,62% 22,384.5741.3198.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Niğde
|% 62,68
|% 37,32
|63.047
|37.540
|236.211
|718
|391
|% 54
|103.878
|100.587
|% 85
|Merkez
|% 60,1
|% 39,9
|34.693
|23.030
|141.259
|397
|195
|% 49
|58.819
|57.723
|% 87
|Altunhisar
|% 77,62
|% 22,38
|4.574
|1.319
|8.977
|28
|25
|% 89
|6.051
|5.893
|% 76
|Bor
|% 63,22
|% 36,78
|8.316
|4.839
|43.264
|132
|50
|% 38
|13.415
|13.155
|% 85
|Çamardı
|% 71,82
|% 28,18
|5.381
|2.111
|9.499
|38
|38
|% 100
|7.709
|7.492
|% 81
|Çiftlik
|% 63,22
|% 36,78
|6.128
|3.565
|17.296
|54
|41
|% 76
|9.825
|9.693
|% 75
|Ulukışla
|% 59,64
|% 40,36
|3.955
|2.676
|15.916
|69
|42
|% 61
|8.059
|6.631
|% 97