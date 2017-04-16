Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 62,68% 37,3263.04737.540236.211718391% 54103.878100.587% 85Merkez% 60,1% 39,934.69323.030141.259397195% 4958.81957.723% 87Altunhisar% 77,62% 22,384.5741.3198.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Niğde% 62,68% 37,3263.04737.540236.211718391% 54103.878100.587% 85
Merkez% 60,1% 39,934.69323.030141.259397195% 4958.81957.723% 87
Altunhisar% 77,62% 22,384.5741.3198.9772825% 896.0515.893% 76
Bor% 63,22% 36,788.3164.83943.26413250% 3813.41513.155% 85
Çamardı% 71,82% 28,185.3812.1119.4993838% 1007.7097.492% 81
Çiftlik% 63,22% 36,786.1283.56517.2965441% 769.8259.693% 75
Ulukışla% 59,64% 40,363.9552.67615.9166942% 618.0596.631% 97
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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