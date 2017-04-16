Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 63,82% 36,1839.89522.613236.211718260% 3664.49862.508% 84Merkez% 59,89% 40,1119.59713.122141.259397116% 2933.35332.719% 86Altunhisar% 76,22% 23,783.6351.1348.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Niğde
|% 63,82
|% 36,18
|39.895
|22.613
|236.211
|718
|260
|% 36
|64.498
|62.508
|% 84
|Merkez
|% 59,89
|% 40,11
|19.597
|13.122
|141.259
|397
|116
|% 29
|33.353
|32.719
|% 86
|Altunhisar
|% 76,22
|% 23,78
|3.635
|1.134
|8.977
|28
|20
|% 71
|4.910
|4.769
|% 77
|Bor
|% 65,55
|% 34,45
|5.637
|2.963
|43.264
|132
|34
|% 26
|8.766
|8.600
|% 84
|Çamardı
|% 71,85
|% 28,15
|4.897
|1.919
|9.499
|38
|35
|% 92
|7.011
|6.816
|% 81
|Çiftlik
|% 68,24
|% 31,76
|3.747
|1.744
|17.296
|54
|25
|% 46
|5.589
|5.491
|% 75
|Ulukışla
|% 57,91
|% 42,09
|2.382
|1.731
|15.916
|69
|30
|% 43
|4.869
|4.113
|% 96