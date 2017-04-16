Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 63,82% 36,1839.89522.613236.211718260% 3664.49862.508% 84Merkez% 59,89% 40,1119.59713.122141.259397116% 2933.35332.719% 86Altunhisar% 76,22% 23,783.6351.1348.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Niğde% 63,82% 36,1839.89522.613236.211718260% 3664.49862.508% 84
Merkez% 59,89% 40,1119.59713.122141.259397116% 2933.35332.719% 86
Altunhisar% 76,22% 23,783.6351.1348.9772820% 714.9104.769% 77
Bor% 65,55% 34,455.6372.96343.26413234% 268.7668.600% 84
Çamardı% 71,85% 28,154.8971.9199.4993835% 927.0116.816% 81
Çiftlik% 68,24% 31,763.7471.74417.2965425% 465.5895.491% 75
Ulukışla% 57,91% 42,092.3821.73115.9166930% 434.8694.113% 96
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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