Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 69,07% 30,934.6332.075236.21171848% 77.0126.708% 77Merkez% 57,15% 42,851.123842141.25939712% 32.0251.965% 79Altunhisar% 75,37% 24,635541818.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Niğde% 69,07% 30,934.6332.075236.21171848% 77.0126.708% 77
Merkez% 57,15% 42,851.123842141.25939712% 32.0251.965% 79
Altunhisar% 75,37% 24,635541818.977283% 11751735% 73
Bor% 86,76% 13,2478011943.2641327% 5918899% 59
Çamardı% 67,71% 32,298474049.4993810% 261.2931.251% 85
Çiftlik% 78,36% 21,6460116617.296544% 7773767% 74
Ulukışla% 66,73% 33,2772836315.9166912% 171.2521.091% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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