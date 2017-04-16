Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 69,07% 30,934.6332.075236.21171848% 77.0126.708% 77Merkez% 57,15% 42,851.123842141.25939712% 32.0251.965% 79Altunhisar% 75,37% 24,635541818.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Niğde
|% 69,07
|% 30,93
|4.633
|2.075
|236.211
|718
|48
|% 7
|7.012
|6.708
|% 77
|Merkez
|% 57,15
|% 42,85
|1.123
|842
|141.259
|397
|12
|% 3
|2.025
|1.965
|% 79
|Altunhisar
|% 75,37
|% 24,63
|554
|181
|8.977
|28
|3
|% 11
|751
|735
|% 73
|Bor
|% 86,76
|% 13,24
|780
|119
|43.264
|132
|7
|% 5
|918
|899
|% 59
|Çamardı
|% 67,71
|% 32,29
|847
|404
|9.499
|38
|10
|% 26
|1.293
|1.251
|% 85
|Çiftlik
|% 78,36
|% 21,64
|601
|166
|17.296
|54
|4
|% 7
|773
|767
|% 74
|Ulukışla
|% 66,73
|% 33,27
|728
|363
|15.916
|69
|12
|% 17
|1.252
|1.091
|% 89