Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 68,91% 31,09871393236.21171813% 21.3831.264% 92Merkez% 60,76% 39,24209135141.2593973% 1355344% 91Altunhisar% 0% 0008.977280% 000% 0Bor% 0% 00043.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Niğde% 68,91% 31,09871393236.21171813% 21.3831.264% 92
Merkez% 60,76% 39,24209135141.2593973% 1355344% 91
Altunhisar% 0% 0008.977280% 000% 0
Bor% 0% 00043.2641320% 000% 0
Çamardı% 77,16% 22,84152459.499382% 5205197% 85
Çiftlik% 67,06% 32,941145617.296541% 2170170% 78
Ulukışla% 71,61% 28,3939615715.916697% 10653553% 101
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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