Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 68,91% 31,09871393236.21171813% 21.3831.264% 92Merkez% 60,76% 39,24209135141.2593973% 1355344% 91Altunhisar% 0% 0008.977280% 000% 0Bor% 0% 00043.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Niğde
|% 68,91
|% 31,09
|871
|393
|236.211
|718
|13
|% 2
|1.383
|1.264
|% 92
|Merkez
|% 60,76
|% 39,24
|209
|135
|141.259
|397
|3
|% 1
|355
|344
|% 91
|Altunhisar
|% 0
|% 0
|0
|0
|8.977
|28
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bor
|% 0
|% 0
|0
|0
|43.264
|132
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çamardı
|% 77,16
|% 22,84
|152
|45
|9.499
|38
|2
|% 5
|205
|197
|% 85
|Çiftlik
|% 67,06
|% 32,94
|114
|56
|17.296
|54
|1
|% 2
|170
|170
|% 78
|Ulukışla
|% 71,61
|% 28,39
|396
|157
|15.916
|69
|7
|% 10
|653
|553
|% 101