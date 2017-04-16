Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 65,91% 34,09117.06260.545207.762667663% 99180.527177.607% 87Merkez% 72% 2857.56822.38392.974255252% 9981.18279.951% 88Acıgöl% 90% 1010.3371.14913.1994040% 10011.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Nevşehir
|% 65,91
|% 34,09
|117.062
|60.545
|207.762
|667
|663
|% 99
|180.527
|177.607
|% 87
|Merkez
|% 72
|% 28
|57.568
|22.383
|92.974
|255
|252
|% 99
|81.182
|79.951
|% 88
|Acıgöl
|% 90
|% 10
|10.337
|1.149
|13.199
|40
|40
|% 100
|11.691
|11.486
|% 89
|Avanos
|% 52,57
|% 47,43
|10.856
|9.796
|24.712
|82
|82
|% 100
|20.948
|20.652
|% 85
|Derinkuyu
|% 66,4
|% 33,6
|8.015
|4.056
|14.338
|42
|42
|% 100
|12.283
|12.071
|% 86
|Gülşehir
|% 67,35
|% 32,65
|9.185
|4.452
|16.406
|63
|63
|% 100
|13.951
|13.637
|% 85
|Hacıbektaş
|% 33,58
|% 66,42
|2.596
|5.135
|8.949
|44
|44
|% 100
|7.881
|7.731
|% 88
|Kozaklı
|% 53,15
|% 46,85
|4.756
|4.193
|10.775
|52
|51
|% 98
|9.116
|8.949
|% 85
|Ürgüp
|% 59,44
|% 40,56
|13.749
|9.381
|26.409
|89
|89
|% 100
|23.475
|23.130
|% 89