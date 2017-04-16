Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 65,91% 34,09117.06260.545207.762667663% 99180.519177.607% 87Merkez% 72% 2857.56822.38392.974255252% 9981.18279.951% 88Acıgöl% 90% 1010.3371.14913.1994040% 10011.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Nevşehir% 65,91% 34,09117.06260.545207.762667663% 99180.519177.607% 87
Merkez% 72% 2857.56822.38392.974255252% 9981.18279.951% 88
Acıgöl% 90% 1010.3371.14913.1994040% 10011.69111.486% 89
Avanos% 52,57% 47,4310.8569.79624.7128282% 10020.94620.652% 85
Derinkuyu% 66,4% 33,68.0154.05614.3384242% 10012.27612.071% 86
Gülşehir% 67,35% 32,659.1854.45216.4066363% 10013.95113.637% 85
Hacıbektaş% 33,58% 66,422.5965.1358.9494444% 1007.8817.731% 88
Kozaklı% 53,15% 46,854.7564.19310.7755251% 989.1168.949% 85
Ürgüp% 59,44% 40,5613.7499.38126.4098989% 10023.47623.130% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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