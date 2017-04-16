Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 65,9% 34,1116.60960.352207.762667662% 99179.820176.961% 87Merkez% 71,97% 28,0357.46822.38392.974255252% 9981.06779.851% 88Acıgöl% 90,04% 9,9610.3371.14413.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Nevşehir% 65,9% 34,1116.60960.352207.762667662% 99179.820176.961% 87
Merkez% 71,97% 28,0357.46822.38392.974255252% 9981.06779.851% 88
Acıgöl% 90,04% 9,9610.3371.14413.1994040% 10011.68611.481% 89
Avanos% 52,47% 47,5310.6889.68024.7128281% 9920.63920.368% 85
Derinkuyu% 66,4% 33,68.0154.05614.3384242% 10012.27212.071% 86
Gülşehir% 67,35% 32,659.1854.45216.4066363% 10013.94913.637% 85
Hacıbektaş% 33,58% 66,422.5965.1358.9494444% 1007.8817.731% 88
Kozaklı% 52,59% 47,414.5714.12110.7755251% 988.8508.692% 82
Ürgüp% 59,44% 40,5613.7499.38126.4098989% 10023.47623.130% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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