Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 65,9% 34,1116.60960.352207.762667662% 99179.820176.961% 87Merkez% 71,97% 28,0357.46822.38392.974255252% 9981.06779.851% 88Acıgöl% 90,04% 9,9610.3371.14413.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Nevşehir
|% 65,9
|% 34,1
|116.609
|60.352
|207.762
|667
|662
|% 99
|179.820
|176.961
|% 87
|Merkez
|% 71,97
|% 28,03
|57.468
|22.383
|92.974
|255
|252
|% 99
|81.067
|79.851
|% 88
|Acıgöl
|% 90,04
|% 9,96
|10.337
|1.144
|13.199
|40
|40
|% 100
|11.686
|11.481
|% 89
|Avanos
|% 52,47
|% 47,53
|10.688
|9.680
|24.712
|82
|81
|% 99
|20.639
|20.368
|% 85
|Derinkuyu
|% 66,4
|% 33,6
|8.015
|4.056
|14.338
|42
|42
|% 100
|12.272
|12.071
|% 86
|Gülşehir
|% 67,35
|% 32,65
|9.185
|4.452
|16.406
|63
|63
|% 100
|13.949
|13.637
|% 85
|Hacıbektaş
|% 33,58
|% 66,42
|2.596
|5.135
|8.949
|44
|44
|% 100
|7.881
|7.731
|% 88
|Kozaklı
|% 52,59
|% 47,41
|4.571
|4.121
|10.775
|52
|51
|% 98
|8.850
|8.692
|% 82
|Ürgüp
|% 59,44
|% 40,56
|13.749
|9.381
|26.409
|89
|89
|% 100
|23.476
|23.130
|% 89