Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 66,34% 33,66115.18458.444207.762667648% 97176.416173.628% 87Merkez% 72,09% 27,9157.07622.09792.974255250% 9880.38779.173% 88Acıgöl% 90,06% 9,9410.3371.14113.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Nevşehir% 66,34% 33,66115.18458.444207.762667648% 97176.416173.628% 87
Merkez% 72,09% 27,9157.07622.09792.974255250% 9880.38779.173% 88
Acıgöl% 90,06% 9,9410.3371.14113.1994040% 10011.68311.478% 89
Avanos% 54,2% 45,89.5988.11224.7128269% 8417.96117.710% 85
Derinkuyu% 66,87% 33,138.0733.99914.3384242% 10012.26112.072% 86
Gülşehir% 67,35% 32,659.1844.45216.4066363% 10013.95013.636% 85
Hacıbektaş% 33,58% 66,422.5965.1358.9494444% 1007.8817.731% 88
Kozaklı% 52,59% 47,414.5724.12110.7755251% 988.8358.693% 82
Ürgüp% 59,43% 40,5713.7489.38726.4098989% 10023.45823.135% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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