Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 66,34% 33,66115.18458.444207.762667648% 97176.416173.628% 87Merkez% 72,09% 27,9157.07622.09792.974255250% 9880.38779.173% 88Acıgöl% 90,06% 9,9410.3371.14113.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Nevşehir
|% 66,34
|% 33,66
|115.184
|58.444
|207.762
|667
|648
|% 97
|176.416
|173.628
|% 87
|Merkez
|% 72,09
|% 27,91
|57.076
|22.097
|92.974
|255
|250
|% 98
|80.387
|79.173
|% 88
|Acıgöl
|% 90,06
|% 9,94
|10.337
|1.141
|13.199
|40
|40
|% 100
|11.683
|11.478
|% 89
|Avanos
|% 54,2
|% 45,8
|9.598
|8.112
|24.712
|82
|69
|% 84
|17.961
|17.710
|% 85
|Derinkuyu
|% 66,87
|% 33,13
|8.073
|3.999
|14.338
|42
|42
|% 100
|12.261
|12.072
|% 86
|Gülşehir
|% 67,35
|% 32,65
|9.184
|4.452
|16.406
|63
|63
|% 100
|13.950
|13.636
|% 85
|Hacıbektaş
|% 33,58
|% 66,42
|2.596
|5.135
|8.949
|44
|44
|% 100
|7.881
|7.731
|% 88
|Kozaklı
|% 52,59
|% 47,41
|4.572
|4.121
|10.775
|52
|51
|% 98
|8.835
|8.693
|% 82
|Ürgüp
|% 59,43
|% 40,57
|13.748
|9.387
|26.409
|89
|89
|% 100
|23.458
|23.135
|% 89