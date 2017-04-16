Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 66,46% 33,54113.56757.302207.762667639% 96173.543170.869% 87Merkez% 72,17% 27,8356.12921.63992.974255246% 9678.93177.768% 88Acıgöl% 90,14% 9,8610.3371.13113.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Nevşehir% 66,46% 33,54113.56757.302207.762667639% 96173.543170.869% 87
Merkez% 72,17% 27,8356.12921.63992.974255246% 9678.93177.768% 88
Acıgöl% 90,14% 9,8610.3371.13113.1994040% 10011.67311.468% 88
Avanos% 54,64% 45,368.9317.41424.7128264% 7816.56916.345% 85
Derinkuyu% 66,87% 33,138.0733.99914.3384242% 10012.26012.072% 86
Gülşehir% 67,35% 32,659.1844.45216.4066363% 10013.93513.636% 85
Hacıbektaş% 33,49% 66,512.5965.1568.9494444% 1007.9027.752% 88
Kozaklı% 52,56% 47,444.5694.12410.7755251% 988.8268.693% 82
Ürgüp% 59,43% 40,5713.7489.38726.4098989% 10023.44723.135% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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