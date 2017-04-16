Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 66,46% 33,54113.56757.302207.762667639% 96173.543170.869% 87Merkez% 72,17% 27,8356.12921.63992.974255246% 9678.93177.768% 88Acıgöl% 90,14% 9,8610.3371.13113.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Nevşehir
|% 66,46
|% 33,54
|113.567
|57.302
|207.762
|667
|639
|% 96
|173.543
|170.869
|% 87
|Merkez
|% 72,17
|% 27,83
|56.129
|21.639
|92.974
|255
|246
|% 96
|78.931
|77.768
|% 88
|Acıgöl
|% 90,14
|% 9,86
|10.337
|1.131
|13.199
|40
|40
|% 100
|11.673
|11.468
|% 88
|Avanos
|% 54,64
|% 45,36
|8.931
|7.414
|24.712
|82
|64
|% 78
|16.569
|16.345
|% 85
|Derinkuyu
|% 66,87
|% 33,13
|8.073
|3.999
|14.338
|42
|42
|% 100
|12.260
|12.072
|% 86
|Gülşehir
|% 67,35
|% 32,65
|9.184
|4.452
|16.406
|63
|63
|% 100
|13.935
|13.636
|% 85
|Hacıbektaş
|% 33,49
|% 66,51
|2.596
|5.156
|8.949
|44
|44
|% 100
|7.902
|7.752
|% 88
|Kozaklı
|% 52,56
|% 47,44
|4.569
|4.124
|10.775
|52
|51
|% 98
|8.826
|8.693
|% 82
|Ürgüp
|% 59,43
|% 40,57
|13.748
|9.387
|26.409
|89
|89
|% 100
|23.447
|23.135
|% 89