Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 66,37% 33,63106.94454.177207.762667606% 91163.610161.121% 87Merkez% 72,24% 27,7653.92620.72292.974255237% 9375.74974.648% 88Acıgöl% 90,16% 9,8410.3361.12813.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Nevşehir% 66,37% 33,63106.94454.177207.762667606% 91163.610161.121% 87
Merkez% 72,24% 27,7653.92620.72292.974255237% 9375.74974.648% 88
Acıgöl% 90,16% 9,8410.3361.12813.1994040% 10011.66711.464% 88
Avanos% 55,21% 44,797.7546.29124.7128254% 6614.24714.045% 86
Derinkuyu% 59,93% 40,075.0613.38414.3384230% 718.5838.445% 86
Gülşehir% 67,35% 32,659.1844.45216.4066363% 10013.91213.636% 85
Hacıbektaş% 34,4% 65,62.5384.8398.9494443% 987.5217.377% 88
Kozaklı% 52,56% 47,444.5694.12410.7755251% 988.8268.693% 82
Ürgüp% 59,51% 40,4913.5769.23726.4098988% 9923.10522.813% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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