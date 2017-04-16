Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 66,37% 33,63106.94454.177207.762667606% 91163.610161.121% 87Merkez% 72,24% 27,7653.92620.72292.974255237% 9375.74974.648% 88Acıgöl% 90,16% 9,8410.3361.12813.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Nevşehir
|% 66,37
|% 33,63
|106.944
|54.177
|207.762
|667
|606
|% 91
|163.610
|161.121
|% 87
|Merkez
|% 72,24
|% 27,76
|53.926
|20.722
|92.974
|255
|237
|% 93
|75.749
|74.648
|% 88
|Acıgöl
|% 90,16
|% 9,84
|10.336
|1.128
|13.199
|40
|40
|% 100
|11.667
|11.464
|% 88
|Avanos
|% 55,21
|% 44,79
|7.754
|6.291
|24.712
|82
|54
|% 66
|14.247
|14.045
|% 86
|Derinkuyu
|% 59,93
|% 40,07
|5.061
|3.384
|14.338
|42
|30
|% 71
|8.583
|8.445
|% 86
|Gülşehir
|% 67,35
|% 32,65
|9.184
|4.452
|16.406
|63
|63
|% 100
|13.912
|13.636
|% 85
|Hacıbektaş
|% 34,4
|% 65,6
|2.538
|4.839
|8.949
|44
|43
|% 98
|7.521
|7.377
|% 88
|Kozaklı
|% 52,56
|% 47,44
|4.569
|4.124
|10.775
|52
|51
|% 98
|8.826
|8.693
|% 82
|Ürgüp
|% 59,51
|% 40,49
|13.576
|9.237
|26.409
|89
|88
|% 99
|23.105
|22.813
|% 89