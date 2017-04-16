Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 70,13% 29,8759.89925.510207.762667354% 5386.64685.409% 87Merkez% 74,8% 25,228.6659.65592.974255127% 5038.80738.320% 87Acıgöl% 89,6% 10,46.55776113.1994027% 687.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Nevşehir
|% 70,13
|% 29,87
|59.899
|25.510
|207.762
|667
|354
|% 53
|86.646
|85.409
|% 87
|Merkez
|% 74,8
|% 25,2
|28.665
|9.655
|92.974
|255
|127
|% 50
|38.807
|38.320
|% 87
|Acıgöl
|% 89,6
|% 10,4
|6.557
|761
|13.199
|40
|27
|% 68
|7.458
|7.318
|% 87
|Avanos
|% 59,41
|% 40,59
|2.932
|2.003
|24.712
|82
|20
|% 24
|4.996
|4.935
|% 89
|Derinkuyu
|% 72,51
|% 27,49
|1.556
|590
|14.338
|42
|8
|% 19
|2.180
|2.146
|% 86
|Gülşehir
|% 72,36
|% 27,64
|6.308
|2.409
|16.406
|63
|44
|% 70
|8.892
|8.717
|% 85
|Hacıbektaş
|% 51,97
|% 48,03
|1.559
|1.441
|8.949
|44
|27
|% 61
|3.039
|3.000
|% 88
|Kozaklı
|% 48,79
|% 51,21
|3.099
|3.253
|10.775
|52
|39
|% 75
|6.491
|6.352
|% 85
|Ürgüp
|% 63,08
|% 36,92
|9.223
|5.398
|26.409
|89
|62
|% 70
|14.783
|14.621
|% 89