Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 70,13% 29,8759.89925.510207.762667354% 5386.64685.409% 87Merkez% 74,8% 25,228.6659.65592.974255127% 5038.80738.320% 87Acıgöl% 89,6% 10,46.55776113.1994027% 687.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Nevşehir% 70,13% 29,8759.89925.510207.762667354% 5386.64685.409% 87
Merkez% 74,8% 25,228.6659.65592.974255127% 5038.80738.320% 87
Acıgöl% 89,6% 10,46.55776113.1994027% 687.4587.318% 87
Avanos% 59,41% 40,592.9322.00324.7128220% 244.9964.935% 89
Derinkuyu% 72,51% 27,491.55659014.338428% 192.1802.146% 86
Gülşehir% 72,36% 27,646.3082.40916.4066344% 708.8928.717% 85
Hacıbektaş% 51,97% 48,031.5591.4418.9494427% 613.0393.000% 88
Kozaklı% 48,79% 51,213.0993.25310.7755239% 756.4916.352% 85
Ürgüp% 63,08% 36,929.2235.39826.4098962% 7014.78314.621% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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