Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 70,23% 29,7735.68015.122207.762667230% 3451.52950.802% 87Merkez% 75,23% 24,7715.8185.20792.97425570% 2721.24821.025% 88Acıgöl% 86,87% 13,133.18348113.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Nevşehir
|% 70,23
|% 29,77
|35.680
|15.122
|207.762
|667
|230
|% 34
|51.529
|50.802
|% 87
|Merkez
|% 75,23
|% 24,77
|15.818
|5.207
|92.974
|255
|70
|% 27
|21.248
|21.025
|% 88
|Acıgöl
|% 86,87
|% 13,13
|3.183
|481
|13.199
|40
|14
|% 35
|3.735
|3.664
|% 87
|Avanos
|% 62,91
|% 37,09
|1.362
|803
|24.712
|82
|10
|% 12
|2.194
|2.165
|% 90
|Derinkuyu
|% 72,51
|% 27,49
|1.556
|590
|14.338
|42
|8
|% 19
|2.180
|2.146
|% 86
|Gülşehir
|% 77,81
|% 22,19
|4.228
|1.206
|16.406
|63
|32
|% 51
|5.540
|5.434
|% 84
|Hacıbektaş
|% 56,94
|% 43,06
|1.046
|791
|8.949
|44
|20
|% 45
|1.845
|1.837
|% 87
|Kozaklı
|% 47,79
|% 52,21
|2.208
|2.412
|10.775
|52
|29
|% 56
|4.741
|4.620
|% 85
|Ürgüp
|% 63,35
|% 36,65
|6.279
|3.632
|26.409
|89
|47
|% 53
|10.046
|9.911
|% 86