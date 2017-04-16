Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 70,23% 29,7735.68015.122207.762667230% 3451.52950.802% 87Merkez% 75,23% 24,7715.8185.20792.97425570% 2721.24821.025% 88Acıgöl% 86,87% 13,133.18348113.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Nevşehir% 70,23% 29,7735.68015.122207.762667230% 3451.52950.802% 87
Merkez% 75,23% 24,7715.8185.20792.97425570% 2721.24821.025% 88
Acıgöl% 86,87% 13,133.18348113.1994014% 353.7353.664% 87
Avanos% 62,91% 37,091.36280324.7128210% 122.1942.165% 90
Derinkuyu% 72,51% 27,491.55659014.338428% 192.1802.146% 86
Gülşehir% 77,81% 22,194.2281.20616.4066332% 515.5405.434% 84
Hacıbektaş% 56,94% 43,061.0467918.9494420% 451.8451.837% 87
Kozaklı% 47,79% 52,212.2082.41210.7755229% 564.7414.620% 85
Ürgüp% 63,35% 36,656.2793.63226.4098947% 5310.0469.911% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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