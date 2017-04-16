Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 70,2% 29,817.6727.503207.762667136% 2025.55725.175% 86Merkez% 77,23% 22,777.3482.16792.97425533% 139.6309.515% 88Acıgöl% 86,26% 13,741.49423813.199408% 201.7641.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Nevşehir
|% 70,2
|% 29,8
|17.672
|7.503
|207.762
|667
|136
|% 20
|25.557
|25.175
|% 86
|Merkez
|% 77,23
|% 22,77
|7.348
|2.167
|92.974
|255
|33
|% 13
|9.630
|9.515
|% 88
|Acıgöl
|% 86,26
|% 13,74
|1.494
|238
|13.199
|40
|8
|% 20
|1.764
|1.732
|% 87
|Avanos
|% 56,35
|% 43,65
|293
|227
|24.712
|82
|4
|% 5
|524
|520
|% 89
|Derinkuyu
|% 76,1
|% 23,9
|1.385
|435
|14.338
|42
|7
|% 17
|1.849
|1.820
|% 84
|Gülşehir
|% 77,66
|% 22,34
|2.013
|579
|16.406
|63
|20
|% 32
|2.648
|2.592
|% 85
|Hacıbektaş
|% 55,53
|% 44,47
|688
|551
|8.949
|44
|15
|% 34
|1.243
|1.239
|% 87
|Kozaklı
|% 49,57
|% 50,43
|1.273
|1.295
|10.775
|52
|20
|% 38
|2.649
|2.568
|% 86
|Ürgüp
|% 61,24
|% 38,76
|3.178
|2.011
|26.409
|89
|29
|% 33
|5.250
|5.189
|% 84