Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 70,2% 29,817.6727.503207.762667136% 2025.55725.175% 86Merkez% 77,23% 22,777.3482.16792.97425533% 139.6309.515% 88Acıgöl% 86,26% 13,741.49423813.199408% 201.7641.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Nevşehir% 70,2% 29,817.6727.503207.762667136% 2025.55725.175% 86
Merkez% 77,23% 22,777.3482.16792.97425533% 139.6309.515% 88
Acıgöl% 86,26% 13,741.49423813.199408% 201.7641.732% 87
Avanos% 56,35% 43,6529322724.712824% 5524520% 89
Derinkuyu% 76,1% 23,91.38543514.338427% 171.8491.820% 84
Gülşehir% 77,66% 22,342.01357916.4066320% 322.6482.592% 85
Hacıbektaş% 55,53% 44,476885518.9494415% 341.2431.239% 87
Kozaklı% 49,57% 50,431.2731.29510.7755220% 382.6492.568% 86
Ürgüp% 61,24% 38,763.1782.01126.4098929% 335.2505.189% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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