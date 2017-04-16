Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 75,46% 24,546.1642.005207.76266767% 108.2898.169% 84Merkez% 78,82% 21,181.96152792.97425510% 42.5302.488% 86Acıgöl% 90,45% 9,558058513.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Nevşehir% 75,46% 24,546.1642.005207.76266767% 108.2898.169% 84
Merkez% 78,82% 21,181.96152792.97425510% 42.5302.488% 86
Acıgöl% 90,45% 9,558058513.199405% 12903890% 86
Avanos% 67,03% 32,971879224.712823% 4282279% 87
Derinkuyu% 84,03% 15,973216114.338422% 5388382% 88
Gülşehir% 81,55% 18,451.23828016.4066313% 211.5401.518% 84
Hacıbektaş% 61,64% 38,363682298.949449% 20599597% 89
Kozaklı% 57,1% 42,955541710.7755212% 23993972% 88
Ürgüp% 69,89% 30,1172931426.4098913% 151.0541.043% 70
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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