Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 75,46% 24,546.1642.005207.76266767% 108.2898.169% 84Merkez% 78,82% 21,181.96152792.97425510% 42.5302.488% 86Acıgöl% 90,45% 9,558058513.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Nevşehir
|% 75,46
|% 24,54
|6.164
|2.005
|207.762
|667
|67
|% 10
|8.289
|8.169
|% 84
|Merkez
|% 78,82
|% 21,18
|1.961
|527
|92.974
|255
|10
|% 4
|2.530
|2.488
|% 86
|Acıgöl
|% 90,45
|% 9,55
|805
|85
|13.199
|40
|5
|% 12
|903
|890
|% 86
|Avanos
|% 67,03
|% 32,97
|187
|92
|24.712
|82
|3
|% 4
|282
|279
|% 87
|Derinkuyu
|% 84,03
|% 15,97
|321
|61
|14.338
|42
|2
|% 5
|388
|382
|% 88
|Gülşehir
|% 81,55
|% 18,45
|1.238
|280
|16.406
|63
|13
|% 21
|1.540
|1.518
|% 84
|Hacıbektaş
|% 61,64
|% 38,36
|368
|229
|8.949
|44
|9
|% 20
|599
|597
|% 89
|Kozaklı
|% 57,1
|% 42,9
|555
|417
|10.775
|52
|12
|% 23
|993
|972
|% 88
|Ürgüp
|% 69,89
|% 30,11
|729
|314
|26.409
|89
|13
|% 15
|1.054
|1.043
|% 70