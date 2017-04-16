Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 69,61% 30,391.429624207.76266730% 42.0692.053% 78Merkez% 80,16% 19,842025092.9742552% 1253252% 80Acıgöl% 95,45% 4,55168813.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Nevşehir% 69,61% 30,391.429624207.76266730% 42.0692.053% 78
Merkez% 80,16% 19,842025092.9742552% 1253252% 80
Acıgöl% 95,45% 4,55168813.199402% 5176176% 98
Avanos% 50% 50404024.712821% 18280% 85
Derinkuyu% 0% 00014.338420% 000% 0
Gülşehir% 82,39% 17,612765916.406635% 8335335% 91
Hacıbektaş% 61,64% 38,363682298.949449% 20599597% 89
Kozaklı% 68,75% 31,251768010.775523% 6263256% 88
Ürgüp% 55,74% 44,2619915826.409898% 9361357% 51
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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