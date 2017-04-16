Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Nevşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNevşehir% 69,61% 30,391.429624207.76266730% 42.0692.053% 78Merkez% 80,16% 19,842025092.9742552% 1253252% 80Acıgöl% 95,45% 4,55168813.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Nevşehir
|% 69,61
|% 30,39
|1.429
|624
|207.762
|667
|30
|% 4
|2.069
|2.053
|% 78
|Merkez
|% 80,16
|% 19,84
|202
|50
|92.974
|255
|2
|% 1
|253
|252
|% 80
|Acıgöl
|% 95,45
|% 4,55
|168
|8
|13.199
|40
|2
|% 5
|176
|176
|% 98
|Avanos
|% 50
|% 50
|40
|40
|24.712
|82
|1
|% 1
|82
|80
|% 85
|Derinkuyu
|% 0
|% 0
|0
|0
|14.338
|42
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Gülşehir
|% 82,39
|% 17,61
|276
|59
|16.406
|63
|5
|% 8
|335
|335
|% 91
|Hacıbektaş
|% 61,64
|% 38,36
|368
|229
|8.949
|44
|9
|% 20
|599
|597
|% 89
|Kozaklı
|% 68,75
|% 31,25
|176
|80
|10.775
|52
|3
|% 6
|263
|256
|% 88
|Ürgüp
|% 55,74
|% 44,26
|199
|158
|26.409
|89
|8
|% 9
|361
|357
|% 51