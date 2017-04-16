Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 50,64% 49,3687.26785.060225.416820817% 100177.888172.327% 79Merkez% 64,64% 35,3653.32829.174107.032333333% 10085.49482.502% 80Bulanık% 27,82% 72,188.62122.36743.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muş
|% 50,64
|% 49,36
|87.267
|85.060
|225.416
|820
|817
|% 100
|177.888
|172.327
|% 79
|Merkez
|% 64,64
|% 35,36
|53.328
|29.174
|107.032
|333
|333
|% 100
|85.494
|82.502
|% 80
|Bulanık
|% 27,82
|% 72,18
|8.621
|22.367
|43.455
|147
|145
|% 99
|32.028
|30.988
|% 74
|Hasköy
|% 91,31
|% 8,69
|12.666
|1.206
|14.143
|47
|47
|% 100
|13.974
|13.872
|% 99
|Korkut
|% 46,29
|% 53,71
|4.899
|5.685
|13.816
|53
|53
|% 100
|11.116
|10.584
|% 80
|Malazgirt
|% 28,5
|% 71,5
|5.746
|14.415
|27.913
|123
|123
|% 100
|20.667
|20.161
|% 74
|Varto
|% 14,11
|% 85,89
|2.007
|12.213
|19.057
|117
|116
|% 99
|14.609
|14.220
|% 77