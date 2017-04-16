Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 50,64% 49,3687.26785.060225.416820817% 100177.888172.327% 79Merkez% 64,64% 35,3653.32829.174107.032333333% 10085.49482.502% 80Bulanık% 27,82% 72,188.62122.36743.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 50,64% 49,3687.26785.060225.416820817% 100177.888172.327% 79
Merkez% 64,64% 35,3653.32829.174107.032333333% 10085.49482.502% 80
Bulanık% 27,82% 72,188.62122.36743.455147145% 9932.02830.988% 74
Hasköy% 91,31% 8,6912.6661.20614.1434747% 10013.97413.872% 99
Korkut% 46,29% 53,714.8995.68513.8165353% 10011.11610.584% 80
Malazgirt% 28,5% 71,55.74614.41527.913123123% 10020.66720.161% 74
Varto% 14,11% 85,892.00712.21319.057117116% 9914.60914.220% 77

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Malazgirt, Bulanık, Hasköy, Varto, Muş, Sandık, Hayır, Evet, Seçmen