Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 50,82% 49,1887.38984.573225.416820816% 100177.530171.962% 79Merkez% 64,73% 35,2753.44529.118107.032333333% 10085.69982.563% 80Bulanık% 28,18% 71,828.66722.09443.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 50,82% 49,1887.38984.573225.416820816% 100177.530171.962% 79
Merkez% 64,73% 35,2753.44529.118107.032333333% 10085.69982.563% 80
Bulanık% 28,18% 71,828.66722.09443.455147144% 9831.69630.761% 74
Hasköy% 91,31% 8,6912.6661.20614.1434747% 10013.97413.872% 99
Korkut% 46,29% 53,714.8995.68513.8165353% 10011.11610.584% 80
Malazgirt% 28,5% 71,55.74614.41527.913123123% 10020.66720.161% 74
Varto% 14,02% 85,981.96612.05519.057117116% 9914.37814.021% 75

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