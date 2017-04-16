Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 51,16% 48,8487.11183.149225.416820807% 98175.769170.260% 79Merkez% 64,7% 35,353.40129.139107.032333333% 10085.68282.540% 80Bulanık% 28,24% 71,768.54421.71543.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muş
|% 51,16
|% 48,84
|87.111
|83.149
|225.416
|820
|807
|% 98
|175.769
|170.260
|% 79
|Merkez
|% 64,7
|% 35,3
|53.401
|29.139
|107.032
|333
|333
|% 100
|85.682
|82.540
|% 80
|Bulanık
|% 28,24
|% 71,76
|8.544
|21.715
|43.455
|147
|142
|% 97
|31.183
|30.259
|% 74
|Hasköy
|% 91,31
|% 8,69
|12.666
|1.206
|14.143
|47
|47
|% 100
|13.974
|13.872
|% 99
|Korkut
|% 46,29
|% 53,71
|4.899
|5.685
|13.816
|53
|53
|% 100
|11.116
|10.584
|% 80
|Malazgirt
|% 29,33
|% 70,67
|5.654
|13.623
|27.913
|123
|118
|% 96
|19.739
|19.277
|% 74
|Varto
|% 14,18
|% 85,82
|1.947
|11.781
|19.057
|117
|114
|% 97
|14.075
|13.728
|% 75