Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 51,16% 48,8487.11183.149225.416820807% 98175.769170.260% 79Merkez% 64,7% 35,353.40129.139107.032333333% 10085.68282.540% 80Bulanık% 28,24% 71,768.54421.71543.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 51,16% 48,8487.11183.149225.416820807% 98175.769170.260% 79
Merkez% 64,7% 35,353.40129.139107.032333333% 10085.68282.540% 80
Bulanık% 28,24% 71,768.54421.71543.455147142% 9731.18330.259% 74
Hasköy% 91,31% 8,6912.6661.20614.1434747% 10013.97413.872% 99
Korkut% 46,29% 53,714.8995.68513.8165353% 10011.11610.584% 80
Malazgirt% 29,33% 70,675.65413.62327.913123118% 9619.73919.277% 74
Varto% 14,18% 85,821.94711.78119.057117114% 9714.07513.728% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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