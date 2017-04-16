Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 51,19% 48,8187.09783.037225.416820806% 98175.860170.134% 79Merkez% 64,7% 35,353.40029.139107.032333333% 10085.68382.539% 80Bulanık% 28,34% 71,668.53321.57643.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muş
|% 51,19
|% 48,81
|87.097
|83.037
|225.416
|820
|806
|% 98
|175.860
|170.134
|% 79
|Merkez
|% 64,7
|% 35,3
|53.400
|29.139
|107.032
|333
|333
|% 100
|85.683
|82.539
|% 80
|Bulanık
|% 28,34
|% 71,66
|8.533
|21.576
|43.455
|147
|141
|% 96
|31.023
|30.109
|% 74
|Hasköy
|% 91,31
|% 8,69
|12.666
|1.206
|14.143
|47
|47
|% 100
|13.974
|13.872
|% 99
|Korkut
|% 46,29
|% 53,71
|4.899
|5.685
|13.816
|53
|53
|% 100
|11.364
|10.584
|% 82
|Malazgirt
|% 29,28
|% 70,72
|5.652
|13.650
|27.913
|123
|118
|% 96
|19.741
|19.302
|% 74
|Varto
|% 14,18
|% 85,82
|1.947
|11.781
|19.057
|117
|114
|% 97
|14.075
|13.728
|% 75