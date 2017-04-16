Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 51,19% 48,8187.09783.037225.416820806% 98175.860170.134% 79Merkez% 64,7% 35,353.40029.139107.032333333% 10085.68382.539% 80Bulanık% 28,34% 71,668.53321.57643.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 51,19% 48,8187.09783.037225.416820806% 98175.860170.134% 79
Merkez% 64,7% 35,353.40029.139107.032333333% 10085.68382.539% 80
Bulanık% 28,34% 71,668.53321.57643.455147141% 9631.02330.109% 74
Hasköy% 91,31% 8,6912.6661.20614.1434747% 10013.97413.872% 99
Korkut% 46,29% 53,714.8995.68513.8165353% 10011.36410.584% 82
Malazgirt% 29,28% 70,725.65213.65027.913123118% 9619.74119.302% 74
Varto% 14,18% 85,821.94711.78119.057117114% 9714.07513.728% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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