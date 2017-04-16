Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 51,65% 48,3586.94881.403225.416820796% 97174.474168.351% 79Merkez% 64,7% 35,353.40029.139107.032333333% 10085.65982.539% 80Bulanık% 29,27% 70,738.45120.41943.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 51,65% 48,3586.94881.403225.416820796% 97174.474168.351% 79
Merkez% 64,7% 35,353.40029.139107.032333333% 10085.65982.539% 80
Bulanık% 29,27% 70,738.45120.41943.455147134% 9129.73828.870% 74
Hasköy% 91,31% 8,6912.6661.20614.1434747% 10013.97413.872% 99
Korkut% 46,3% 53,74.9005.68413.8165353% 10011.84410.584% 86
Malazgirt% 29,5% 70,55.64113.48027.913123117% 9519.55219.121% 74
Varto% 14,14% 85,861.89011.47519.057117112% 9613.70713.365% 76
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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