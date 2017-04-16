Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 51,65% 48,3586.94881.403225.416820796% 97174.474168.351% 79Merkez% 64,7% 35,353.40029.139107.032333333% 10085.65982.539% 80Bulanık% 29,27% 70,738.45120.41943.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muş
|% 51,65
|% 48,35
|86.948
|81.403
|225.416
|820
|796
|% 97
|174.474
|168.351
|% 79
|Merkez
|% 64,7
|% 35,3
|53.400
|29.139
|107.032
|333
|333
|% 100
|85.659
|82.539
|% 80
|Bulanık
|% 29,27
|% 70,73
|8.451
|20.419
|43.455
|147
|134
|% 91
|29.738
|28.870
|% 74
|Hasköy
|% 91,31
|% 8,69
|12.666
|1.206
|14.143
|47
|47
|% 100
|13.974
|13.872
|% 99
|Korkut
|% 46,3
|% 53,7
|4.900
|5.684
|13.816
|53
|53
|% 100
|11.844
|10.584
|% 86
|Malazgirt
|% 29,5
|% 70,5
|5.641
|13.480
|27.913
|123
|117
|% 95
|19.552
|19.121
|% 74
|Varto
|% 14,14
|% 85,86
|1.890
|11.475
|19.057
|117
|112
|% 96
|13.707
|13.365
|% 76