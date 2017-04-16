Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 52,31% 47,6986.20278.595225.416820778% 95171.361164.797% 80Merkez% 64,69% 35,3153.39129.140107.032333333% 10085.61582.531% 80Bulanık% 29,67% 70,337.91918.76843.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 52,31% 47,6986.20278.595225.416820778% 95171.361164.797% 80
Merkez% 64,69% 35,3153.39129.140107.032333333% 10085.61582.531% 80
Bulanık% 29,67% 70,337.91918.76843.455147124% 8427.51626.687% 74
Hasköy% 91,31% 8,6912.6661.20614.1434747% 10013.97413.872% 99
Korkut% 46,61% 53,394.8965.60913.8165353% 10012.35610.505% 89
Malazgirt% 29,66% 70,345.63213.35927.913123115% 9319.37718.991% 74
Varto% 13,91% 86,091.69810.51319.057117106% 9112.52312.211% 76
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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