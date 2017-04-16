Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 52,31% 47,6986.20278.595225.416820778% 95171.361164.797% 80Merkez% 64,69% 35,3153.39129.140107.032333333% 10085.61582.531% 80Bulanık% 29,67% 70,337.91918.76843.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muş
|% 52,31
|% 47,69
|86.202
|78.595
|225.416
|820
|778
|% 95
|171.361
|164.797
|% 80
|Merkez
|% 64,69
|% 35,31
|53.391
|29.140
|107.032
|333
|333
|% 100
|85.615
|82.531
|% 80
|Bulanık
|% 29,67
|% 70,33
|7.919
|18.768
|43.455
|147
|124
|% 84
|27.516
|26.687
|% 74
|Hasköy
|% 91,31
|% 8,69
|12.666
|1.206
|14.143
|47
|47
|% 100
|13.974
|13.872
|% 99
|Korkut
|% 46,61
|% 53,39
|4.896
|5.609
|13.816
|53
|53
|% 100
|12.356
|10.505
|% 89
|Malazgirt
|% 29,66
|% 70,34
|5.632
|13.359
|27.913
|123
|115
|% 93
|19.377
|18.991
|% 74
|Varto
|% 13,91
|% 86,09
|1.698
|10.513
|19.057
|117
|106
|% 91
|12.523
|12.211
|% 76