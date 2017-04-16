Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 52,74% 47,2685.31376.438225.416820761% 93168.556161.751% 80Merkez% 64,69% 35,3153.38629.140107.032333333% 10085.59482.526% 80Bulanık% 29,49% 70,517.11817.02043.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muş
|% 52,74
|% 47,26
|85.313
|76.438
|225.416
|820
|761
|% 93
|168.556
|161.751
|% 80
|Merkez
|% 64,69
|% 35,31
|53.386
|29.140
|107.032
|333
|333
|% 100
|85.594
|82.526
|% 80
|Bulanık
|% 29,49
|% 70,51
|7.118
|17.020
|43.455
|147
|112
|% 76
|24.886
|24.138
|% 74
|Hasköy
|% 91,31
|% 8,69
|12.665
|1.206
|14.143
|47
|47
|% 100
|13.968
|13.871
|% 99
|Korkut
|% 46,66
|% 53,34
|4.897
|5.598
|13.816
|53
|53
|% 100
|12.738
|10.495
|% 92
|Malazgirt
|% 29,72
|% 70,28
|5.606
|13.254
|27.913
|123
|113
|% 92
|19.228
|18.860
|% 74
|Varto
|% 13,84
|% 86,16
|1.641
|10.220
|19.057
|117
|103
|% 88
|12.142
|11.861
|% 76