Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 52,74% 47,2685.31376.438225.416820761% 93168.556161.751% 80Merkez% 64,69% 35,3153.38629.140107.032333333% 10085.59482.526% 80Bulanık% 29,49% 70,517.11817.02043.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 52,74% 47,2685.31376.438225.416820761% 93168.556161.751% 80
Merkez% 64,69% 35,3153.38629.140107.032333333% 10085.59482.526% 80
Bulanık% 29,49% 70,517.11817.02043.455147112% 7624.88624.138% 74
Hasköy% 91,31% 8,6912.6651.20614.1434747% 10013.96813.871% 99
Korkut% 46,66% 53,344.8975.59813.8165353% 10012.73810.495% 92
Malazgirt% 29,72% 70,285.60613.25427.913123113% 9219.22818.860% 74
Varto% 13,84% 86,161.64110.22019.057117103% 8812.14211.861% 76
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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