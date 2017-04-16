Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 55,12% 44,8881.00765.954225.416820683% 83154.205146.961% 81Merkez% 64,99% 35,0152.52028.298107.032333323% 9783.93680.818% 80Bulanık% 29,74% 70,264.27410.09643.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muş
|% 55,12
|% 44,88
|81.007
|65.954
|225.416
|820
|683
|% 83
|154.205
|146.961
|% 81
|Merkez
|% 64,99
|% 35,01
|52.520
|28.298
|107.032
|333
|323
|% 97
|83.936
|80.818
|% 80
|Bulanık
|% 29,74
|% 70,26
|4.274
|10.096
|43.455
|147
|63
|% 43
|14.806
|14.370
|% 75
|Hasköy
|% 91,72
|% 8,28
|12.558
|1.134
|14.143
|47
|47
|% 100
|13.767
|13.692
|% 97
|Korkut
|% 46,71
|% 53,29
|4.901
|5.591
|13.816
|53
|53
|% 100
|13.733
|10.492
|% 99
|Malazgirt
|% 30,65
|% 69,35
|5.306
|12.004
|27.913
|123
|104
|% 85
|17.479
|17.310
|% 73
|Varto
|% 14,09
|% 85,91
|1.448
|8.831
|19.057
|117
|93
|% 79
|10.484
|10.279
|% 77