Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 55,12% 44,8881.00765.954225.416820683% 83154.205146.961% 81Merkez% 64,99% 35,0152.52028.298107.032333323% 9783.93680.818% 80Bulanık% 29,74% 70,264.27410.09643.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 55,12% 44,8881.00765.954225.416820683% 83154.205146.961% 81
Merkez% 64,99% 35,0152.52028.298107.032333323% 9783.93680.818% 80
Bulanık% 29,74% 70,264.27410.09643.45514763% 4314.80614.370% 75
Hasköy% 91,72% 8,2812.5581.13414.1434747% 10013.76713.692% 97
Korkut% 46,71% 53,294.9015.59113.8165353% 10013.73310.492% 99
Malazgirt% 30,65% 69,355.30612.00427.913123104% 8517.47917.310% 73
Varto% 14,09% 85,911.4488.83119.05711793% 7910.48410.279% 77
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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