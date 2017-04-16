Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 55,9% 44,179.33062.572225.416820656% 80149.015141.902% 81Merkez% 64,9% 35,151.78428.009107.032333318% 9582.90279.793% 80Bulanık% 29,18% 70,823.5598.63843.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 55,9% 44,179.33062.572225.416820656% 80149.015141.902% 81
Merkez% 64,9% 35,151.78428.009107.032333318% 9582.90279.793% 80
Bulanık% 29,18% 70,823.5598.63843.45514754% 3712.54812.197% 75
Hasköy% 91,72% 8,2812.5581.13414.1434747% 10013.76513.692% 97
Korkut% 46,71% 53,294.9015.59113.8165353% 10013.73310.492% 99
Malazgirt% 32,42% 67,585.14310.71927.91312395% 7716.00315.862% 73
Varto% 14,04% 85,961.3858.48119.05711789% 7610.0649.866% 76
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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