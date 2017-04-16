Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 55,9% 44,179.33062.572225.416820656% 80149.015141.902% 81Merkez% 64,9% 35,151.78428.009107.032333318% 9582.90279.793% 80Bulanık% 29,18% 70,823.5598.63843.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muş
|% 55,9
|% 44,1
|79.330
|62.572
|225.416
|820
|656
|% 80
|149.015
|141.902
|% 81
|Merkez
|% 64,9
|% 35,1
|51.784
|28.009
|107.032
|333
|318
|% 95
|82.902
|79.793
|% 80
|Bulanık
|% 29,18
|% 70,82
|3.559
|8.638
|43.455
|147
|54
|% 37
|12.548
|12.197
|% 75
|Hasköy
|% 91,72
|% 8,28
|12.558
|1.134
|14.143
|47
|47
|% 100
|13.765
|13.692
|% 97
|Korkut
|% 46,71
|% 53,29
|4.901
|5.591
|13.816
|53
|53
|% 100
|13.733
|10.492
|% 99
|Malazgirt
|% 32,42
|% 67,58
|5.143
|10.719
|27.913
|123
|95
|% 77
|16.003
|15.862
|% 73
|Varto
|% 14,04
|% 85,96
|1.385
|8.481
|19.057
|117
|89
|% 76
|10.064
|9.866
|% 76