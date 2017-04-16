Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 57,14% 42,8677.91958.441225.416820624% 76143.304136.360% 82Merkez% 65,35% 34,6551.15127.125107.032333311% 9381.31178.276% 80Bulanık% 29,26% 70,743.1997.73343.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 57,14% 42,8677.91958.441225.416820624% 76143.304136.360% 82
Merkez% 65,35% 34,6551.15127.125107.032333311% 9381.31178.276% 80
Bulanık% 29,26% 70,743.1997.73343.45514749% 3311.22310.932% 75
Hasköy% 91,71% 8,2912.5571.13514.1434747% 10013.75313.692% 97
Korkut% 46,67% 53,334.9065.60713.8165353% 10013.79010.513% 100
Malazgirt% 33,53% 66,474.8869.68627.91312386% 7014.69614.572% 73
Varto% 14,57% 85,431.2207.15519.05711778% 678.5318.375% 77
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Malazgirt, Bulanık, Hasköy, Varto, Ysk, Muş, Sandık, Hayır, Evet