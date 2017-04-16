Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 57,14% 42,8677.91958.441225.416820624% 76143.304136.360% 82Merkez% 65,35% 34,6551.15127.125107.032333311% 9381.31178.276% 80Bulanık% 29,26% 70,743.1997.73343.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muş
|% 57,14
|% 42,86
|77.919
|58.441
|225.416
|820
|624
|% 76
|143.304
|136.360
|% 82
|Merkez
|% 65,35
|% 34,65
|51.151
|27.125
|107.032
|333
|311
|% 93
|81.311
|78.276
|% 80
|Bulanık
|% 29,26
|% 70,74
|3.199
|7.733
|43.455
|147
|49
|% 33
|11.223
|10.932
|% 75
|Hasköy
|% 91,71
|% 8,29
|12.557
|1.135
|14.143
|47
|47
|% 100
|13.753
|13.692
|% 97
|Korkut
|% 46,67
|% 53,33
|4.906
|5.607
|13.816
|53
|53
|% 100
|13.790
|10.513
|% 100
|Malazgirt
|% 33,53
|% 66,47
|4.886
|9.686
|27.913
|123
|86
|% 70
|14.696
|14.572
|% 73
|Varto
|% 14,57
|% 85,43
|1.220
|7.155
|19.057
|117
|78
|% 67
|8.531
|8.375
|% 77