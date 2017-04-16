Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 59,42% 40,5873.64450.292225.416820561% 68130.263123.936% 82Merkez% 65,87% 34,1349.27725.529107.032333296% 8977.80274.806% 80Bulanık% 31% 692.2605.03143.45514735% 247.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muş
|% 59,42
|% 40,58
|73.644
|50.292
|225.416
|820
|561
|% 68
|130.263
|123.936
|% 82
|Merkez
|% 65,87
|% 34,13
|49.277
|25.529
|107.032
|333
|296
|% 89
|77.802
|74.806
|% 80
|Bulanık
|% 31
|% 69
|2.260
|5.031
|43.455
|147
|35
|% 24
|7.486
|7.291
|% 75
|Hasköy
|% 91,71
|% 8,29
|12.557
|1.135
|14.143
|47
|47
|% 100
|13.754
|13.692
|% 97
|Korkut
|% 47,9
|% 52,1
|4.289
|4.665
|13.816
|53
|44
|% 83
|11.806
|8.954
|% 100
|Malazgirt
|% 34,05
|% 65,95
|4.273
|8.278
|27.913
|123
|75
|% 61
|12.641
|12.551
|% 73
|Varto
|% 14,88
|% 85,12
|988
|5.654
|19.057
|117
|64
|% 55
|6.774
|6.642
|% 78