Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 59,42% 40,5873.64450.292225.416820561% 68130.263123.936% 82Merkez% 65,87% 34,1349.27725.529107.032333296% 8977.80274.806% 80Bulanık% 31% 692.2605.03143.45514735% 247.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 59,42% 40,5873.64450.292225.416820561% 68130.263123.936% 82
Merkez% 65,87% 34,1349.27725.529107.032333296% 8977.80274.806% 80
Bulanık% 31% 692.2605.03143.45514735% 247.4867.291% 75
Hasköy% 91,71% 8,2912.5571.13514.1434747% 10013.75413.692% 97
Korkut% 47,9% 52,14.2894.66513.8165344% 8311.8068.954% 100
Malazgirt% 34,05% 65,954.2738.27827.91312375% 6112.64112.551% 73
Varto% 14,88% 85,129885.65419.05711764% 556.7746.642% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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